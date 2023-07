Dalšího téměř půl bilionu korun na zbraně pro Ukrajinu?

Evropská unie by měla až o 20 miliard eur (480 miliard Kč) posílit fond, z něhož financuje zbraně poskytované členskými zeměmi Ukrajině. Po dnešním jednáním ministrů zahraničí to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Peníze by měly být určeny na období příštích čtyř let a členské státy by se podle diplomatů na jejich uvolnění měly shodnout do podzimu.

Podle Borrella aktuální ruské útoky proti Ukrajině znovu dokazují, že Moskva nehodlá ukončit válku. Unie proto musí pokračovat v podpoře Kyjeva. „Vyžaduje to od nás jasnou reakci. A ta může být kromě rétoriky jen jediná, poskytnout nové zbraně,“ prohlásil koordinátor zahraniční a bezpečnostní politiky EU, který přichystal konkrétní návrh pro dnešní ministerskou debatu. Evropský blok od loňského začátku ruské agrese uvolnil z fondu nazvaného Evropský mírový nástroj (EPF) přes pět miliard eur. Z něj proplácí členským zemím část hodnoty zbraní a munice, které posílají Kyjevu. Financuje z něj i společné nákupy munice. Borrell již na červnovém summitu EU hovořil o zásadním navýšení balíku, který by se podle jeho představ mohl změnit na fond určený výhradně na zbraně pro Ukrajinu. Původním posláním EPF je vojenská pomoc zejména pro mimoevropské partnery EU, většina z něj ale v současnosti slouží k podpoře Kyjeva. „Bude to stále stejný nástroj, EPF, který slouží velmi dobře. Budeme ho využívat i nadále, ale vyhradíme zvláštní kapitolu se specifickým financováním,“ prohlásil po dnešním jednání Borrell. Počínaje příštím rokem by podle něho měl fond poskytnout na vojenskou podporu Ukrajiny až pět miliard eur ročně. Očekává se přitom, že schválení návrhu bude předcházet složitá diskuse, zejména kvůli odmítavému přístupu Maďarska. Budapešť dosud nechtěla kývnout na uvolnění další ze série půlmiliardových plateb za zbraně z EPF a maďarský premiér Viktor Orbán se k další podpoře Ukrajiny vyjadřuje velmi rezervovaně. Mohlo by vás zajímat Všechno pro Ukrajinu: EU do výroby munice investuje 12 miliard korun

