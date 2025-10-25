Další bizár! Polonahá režisérka přišila pantofle na prsa a šla mezi lidi
25. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke
Eva ani tento týden nezklamala.
Někomu by se možná mohlo zdát, že módní vylomeniny režisérky Evy Toulové vykreslují tangentu: Zkrátka vzhůru až do nekonečna.
Ony ale ve skutečnosti připomínají spíš sinusoidu. Nedávno například vyrazila na soutěž krásy v šatech, které by s mírně přivřenýma očima šlo prohlásit dokonce za správně zvolené a elegantní.
Sice pod nimi měla tričko Supermana, ale takovými detaily už se u Evy opravdu nesmíme nechat rozhodit. Tak či tak, po umírněném modelu musela logicky přijít nějaká ta divočina.
Eva se sice tentokrát nesvlékala, což také není úplně samozřejmost, vyrazila však mezi lidi ve zvířecích bačkorách s drápy a s pantoflemi na prsou. Jednalo se o tematickou volbu, pozor na to: Šla totiž na prezentaci nové kolekce obuvi.
„Přišila jsem si je tam sama,“ vyzdvihla svou zručnost při řešení hrudního doplňku pro magazín Super.
„V bačkorách ale domů nepůjdu, mám s sebou přezutí,“ dodala.