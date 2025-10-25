Dnes je sobota 25. října 2025., Svátek má Beáta
Sladká pomsta? Milenka Vlasty Hájka vyletěla z práce: "Nedělalo by to dobrotu"

25. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Sladká pomsta? Milenka Vlasty Hájka vyletěla z práce: "Nedělalo by to dobrotu"
zdroj: Profimedia.cz
Noví majitelé realitky nestojí o žádnou citovou zátěž.

Manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasy Hájka krachuje. 

Podnikatel měl údajně být nevěrný už dlouhodobě a opakovaně, když se ale zamiloval do své podřízené Alex, kalich se naplnil a na stůl letěly rozvodové papíry.

Hájek si podle všeho balí kufry a stěhuje se pryč z Tenerife, Zuzana na ostrově zůstává. A nevěrník si, zdá se, k sobě rovnou bude moci přibalit i milenku, protože ta přišla o práci.

Noví majitelé realitky, kterou Hájek s Belohorcovou prodali, totiž nestojí o žádná dramata. A především o jejich původce.

„Pokračuje proces přebírání realitní kanceláře. Ještě nás čekají nějaké právní úkony ve Španělsku, poslední detaily, čeká se na notáře. Založili jsme vlastní firmu a kupujeme pouze práva na užívání loga, webovek a tak,“ vysvětlil novou dynamiku nový spoluvlastník Petr Mlčoch pro eXtra.cz.

„Nejvíc mě za tu dobu, co to přebíráme, zarazil vztah Vlasty Hájka s Alex. To je samozřejmě jeho soukromá věc, ale trochu to tady samozřejmě rozhýbalo vzduch, rozvířilo to vody okolo a dotklo se to nepřímo i prodeje,“ uvedl.

„To, jestli Alex Zuzku ponižovala, to nevím, u toho jsem nebyl. Ale Alex s námi dál nebude,“ prohlásil bez obalu.

„Dá se říci, že jsme se s ní rozloučili. Nenazval bych to tak, že bychom ji vyhodili nebo něco takového. To ne. Ale probrali jsme celou tu situaci a domluvili jsme se, že to takto bude nejlepší, protože jak jsou v tom osobní vztahy, tak to samozřejmě nedělá dobrotu,“ dodal.

Tagy:
rozvod láska rozchod vztahy moderátorka drama
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Nejnovější články