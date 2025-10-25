Sladká pomsta? Milenka Vlasty Hájka vyletěla z práce: "Nedělalo by to dobrotu"
25. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Noví majitelé realitky nestojí o žádnou citovou zátěž.
Manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasy Hájka krachuje.
Podnikatel měl údajně být nevěrný už dlouhodobě a opakovaně, když se ale zamiloval do své podřízené Alex, kalich se naplnil a na stůl letěly rozvodové papíry.
Hájek si podle všeho balí kufry a stěhuje se pryč z Tenerife, Zuzana na ostrově zůstává. A nevěrník si, zdá se, k sobě rovnou bude moci přibalit i milenku, protože ta přišla o práci.
Noví majitelé realitky, kterou Hájek s Belohorcovou prodali, totiž nestojí o žádná dramata. A především o jejich původce.
„Pokračuje proces přebírání realitní kanceláře. Ještě nás čekají nějaké právní úkony ve Španělsku, poslední detaily, čeká se na notáře. Založili jsme vlastní firmu a kupujeme pouze práva na užívání loga, webovek a tak,“ vysvětlil novou dynamiku nový spoluvlastník Petr Mlčoch pro eXtra.cz.
„Nejvíc mě za tu dobu, co to přebíráme, zarazil vztah Vlasty Hájka s Alex. To je samozřejmě jeho soukromá věc, ale trochu to tady samozřejmě rozhýbalo vzduch, rozvířilo to vody okolo a dotklo se to nepřímo i prodeje,“ uvedl.
„To, jestli Alex Zuzku ponižovala, to nevím, u toho jsem nebyl. Ale Alex s námi dál nebude,“ prohlásil bez obalu.
„Dá se říci, že jsme se s ní rozloučili. Nenazval bych to tak, že bychom ji vyhodili nebo něco takového. To ne. Ale probrali jsme celou tu situaci a domluvili jsme se, že to takto bude nejlepší, protože jak jsou v tom osobní vztahy, tak to samozřejmě nedělá dobrotu,“ dodal.