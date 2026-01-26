Čtyřicítka jako stopka. Tokijské bary zavírají dveře starším hostům
26. 1. 2026 – 14:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Šibuja byla vždy místem, kde se generace potkávaly u jednoho stolu. Teď se ale tokijská noční čtvrť začíná dělit podle věku a bary i restaurace otevřeně říkají, koho chtějí uvnitř a koho raději ne.
Tokijská čtvrť Šibuja byla vždy synonymem nočního života, hlasité zábavy a generačního míchání. Studenti, mladí pracující, čtyřicátníci i pamětníci zlatých devadesátek se tu po večerech potkávali v barech a hospodách bez ohledu na věk. To se ale začíná měnit. Část podniků se otevřeně rozhodla vymezit, kdo je u nich vítán a kdo už méně. Věk se tak v Šibuji stává podobně důležitým filtrem jako cena, styl interiéru nebo hlasitost hudby.
Hospody pro mladé: levně, hlučně a cíleně
Jedním z nejviditelnějších příkladů je izakaja v Šibuji, která u vchodu jasně deklaruje, že je určena lidem ve věku 20 až 39 let. V praxi to znamená, že podnik se snaží držet klientelu pod hranicí čtyřicítky. Výsledek je okamžitě patrný – přibližně devadesát procent hostů tvoří lidé kolem dvaceti let. Podle provozovatelů k tomuto kroku nevedla snaha někoho urazit nebo vyloučit, ale zkušenost. Když do podniku chodili starší hosté, výrazně přibývalo stížností na hluk, živelnou atmosféru a celkový styl večera.
Tomu odpovídá i celý koncept. Nízké ceny, jednoduché menu, neformální interiér a důraz na hlasitou, uvolněnou zábavu. Lemon sour za pár desítek jenů, dvouhodinové neomezené pití za cenu, za kterou by jinde nestačil ani jeden drink, a možnost strávit celý večer s jídlem i alkoholem za částku, která je dostupná studentům i lidem na začátku kariéry. Pro mladé hosty je to ideální kombinace. Nemusejí řešit, že jsou příliš hluční, nemusejí se hlídat a podnik jim dává jasně najevo, že přesně takové chování očekává.
Zajímavé je, že věková hranice není absolutní. Lidé nad čtyřicet nejsou automaticky odmítáni. Personál jim předem vysvětluje, že podnik je hlučný a živý, a pokud s tím nemají problém, mohou vstoupit. Důležitější než číslo v občance je ochota přijmout atmosféru místa. Jenže v japonském kulturním kontextu už samotná cedule u vchodu funguje jako silný signál a většinu starších návštěvníků odradí dřív, než by se vůbec zeptali.
Podniky pro starší: klid, komfort a návrat do minulosti
Na opačné straně spektra stojí podniky, které se rozhodly chránit klid a pomalejší tempo. V Šibuji se objevují restaurace a bary, které přijímají pouze hosty od 25 let výše. Tyto podniky míří na klientelu, která už nemá potřebu křičet přes stůl, soutěžit, kdo vypije víc, nebo trávit noc v přeplněném prostoru. Vyšší ceny, tlumenější světla, tišší prostředí a důraz na jídlo i konverzaci jsou záměrnou protiváhou hlučných hospod pro mladé.
Majitelé těchto míst otevřeně říkají, že reagují na poptávku lidí, kteří si Šibuju pamatují z doby před deseti či dvaceti lety. Tehdy to byla čtvrť, kde se dalo pít, bavit a zároveň si povídat. Dnes tu podle nich chybí prostor, kam by se starší generace mohla vrátit bez pocitu, že je obklopena světem, který už jí není blízký. Ověřování věku při rezervaci a odkazy do jiných, spřátelených podniků jsou pak jen technickým nástrojem, jak tento koncept udržet.
Reakce hostů v jejich třicítkách a výš jsou převážně pozitivní. Oceňují klid, absenci křiku a atmosféru, která odpovídá jejich současnému životnímu rytmu. Pro ně je věkové omezení spíš zárukou kvality večera než překážkou.
Na japonském internetu ale vyvolává tento trend silné emoce. Jedni tvrdí, že jde o logické vymezení cílové skupiny a snížení stresu pro všechny zúčastněné. Druzí mluví o diskriminaci a upozorňují, že v zemi s průměrným věkem přes 48 let je podobné dělení riskantní. Zvlášť v kontextu generace, která kvůli ekonomické stagnaci nikdy nezažila výrazný růst příjmů a pro kterou jsou levné podniky stále důležité.
Šibuja tak dnes funguje jako laboratoř, kde se testuje, zda lze noční život rozdělit podle věku bez ztráty své duše. Možná se ukáže, že jasné vymezení přinese spokojenější hosty na obou stranách. Stejně tak je ale možné, že přehnaná segmentace z místa, které vždy stálo na míchání světů a generací, postupně udělá sérii oddělených bublin. A právě to bude pro Šibuju ta největší zkouška.