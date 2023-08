Čtyři klíče k dlouhému a šťastnému životu podle stoletého neurologa

Štěstí je subjektivní a každý si představuje šťastný život jinak. Existují však klíče k obecně šťastnému a dlouhověkému životu. O těch svých se rozhovořil neurolog, jemuž bylo minulý měsíc 101 let. Patří mezi ně zájem o svět, když stárneme.

Dr. Howard Tucker pracuje jako neurolog v různých nemocnicích a klinikách kolem Clevelandu v americkém Ohiu. S 66letou manželkou - psychiatričkou a svou bývalou studentkou - mají čtyři děti a deset vnoučat.

Tucker žije dlouhý a šťastný život. Svou dlouhověkost připsal v podcastu The Mindbodygreen Podcast hlavně radosti z práce a vztahů a zdravému životnímu stylu, píše server Business Insider.

Tucker nekouří cigarety, několikrát týdně cvičí a zastává názor, že všechno je třeba dělat s mírou. Jeho otec navíc jezdil v pětadevadesáti letech každý večer na kole, připomněl Tucker pravděpodobnou výhru v genetické loterii.

Genetika je však podle něj pouze takový náskok. Nic víc. Stejně tak věří, že užívání doplňků stravy a pravidelné podstupování krevních testů, vyšetření magnetickou rezonancí a koloskopie (či kolonoskopie, vyšetření tlustého či tenkého střeva) život neprodlouží.

„Lékaři nejsou neomylní,“ řekl a připomněl, že ve třicátých a čtyřicátých letech doporučovali kouření jako prostředek k hubnutí. Lékařská věda neustále mění to, v co věříme, že je pro nás dobré. Zdravé návyky ale skutečně mohou prodloužit náš život až o dvacet let.

Všechno je jenom na nás

Mezi ně patří pravidelné cvičení, dostatek spánku, pozitivní vztahy a zdravé stravování. Věda kromě toho také nejednou prokázala zdravotní přínosy pobytu v přírodě. Tucker prozradil své čtyři klíče k dlouhému a šťastnému životu.

„Myslím si, že nepřítelem dlouhověkosti je odchod do důchodu,“ řekl Tucker, který každé ráno vstane a jde na obchůzku do nemocnice. Odpoledne pracuje ze své kanceláře a večer usedne doma ke knížce nebo dobré sklence martini.

K udržení formy doporučuje i dobrovolnictví. Kromě každodenního vstávání do práce Tucker několikrát týdně cvičí. Běhání venku už ale musel vyměnit za pás, na němž je schopen několikrát týdně uběhnout tři až pět kilometrů.

Všechno vychází z nás. Sílu myšlení o světě a sobě samých moc dobře chápe i Tucker. Radí, abychom stále mysleli mladě a spřádali vzrušující plány. Pro něj to například znamená vydat se ve 101 letech na túru do Alp.

Tucker se navíc obklopuje mladšími lidmi, než je on sám. Cítí se tak totiž… mladší. „Vlastně si myslím, že budu žít věčně. Vím, že to není realita, ale nemám strach ze smrti,“ přiznal neurolog, který se přátelí hlavně s lidmi ve věku sedmdesáti až osmdesáti let.

Bez koho by nemohl žít, je jeho žena. Své přátele a rodinný život si opravdu užívá. A radí – vzdejme se nenávisti, neboť vede k napětí a odsuzování. Nejvíce pak požírá nás samotné. Za klíčové pro zdravé vztahy považuje schopnost dělat kompromisy a přiznat chyby.