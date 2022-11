COP27 schválila závěrečnou deklaraci, vznikne fond pro narovnání klimatických škod

Důležitým dílčím výsledkem konference je dohoda na vzniku speciálního fondu pro kompenzace škod způsobených změnou klimatu zvláště zranitelným zemím.

V závěrečném prohlášení COP27 dvě stovky zemí znovu vyzývají k „urychlenému“ snížení emisí skleníkových plynů a potvrzují také dřívější závazek utlumit spalování uhlí. Text se ale nezmiňuje o konci ropy a zemního plynu. Prohlášení tak zůstává za požadavky mnoha států, klimatických aktivistů a ochránců životního prostředí, kteří považovali za naléhavé ukončení závislosti na tak zvaných špinavých zdrojích energie.

V závěrečné deklaraci jsou státy rovněž vyzývány k tomu, aby nejpozději do příští klimatické konference nezávazně vylepšily své většinou nedostatečné plány na ochranu klimatu. Příští konference bude na konci příštího roku ve Spojených arabských emirátech.

„Úpěnlivě vás žádám, abyste schválily navrhovaná rozhodnutí, která vám představím,“ řekl Šukrí před skončením závěrečné plenární schůze summitu. „Svět se dívá, vyzývám nás všechny, abychom dostáli očekáváním, jež do nás vkládalo světové společenství a zvláště ti, kteří jsou nejzranitelnější, a přesto přispěli ke klimatické změně nejméně,“ prohlásil egyptský politik.

Následně tiskové agentury oznámily, že konference v egyptském přímořském letovisku Šarm aš-Šajch se poprvé dohodla na společném fondu pro narovnání klimatických škod způsobených chudším zemím. Vznik fondu schválilo zhruba 200 států dnes brzy ráno. Později bylo schváleno také celkové závěrečné prohlášení z konference.

Chudší země mají dostávat prostředky na zmírnění neodvratitelných důsledků oteplování Země, jako jsou stále častější sucha, záplavy a bouře, ale i stoupající hladina moří a vznik pouští. V závěru se nepíše o konkrétních sumách, ani o tom, kdo bude peníze poskytovat. Zvýhodněny mají být země, které jsou zvláště ohroženy, na což naléhala Evropská unie.

Právě spory kolem fondu se ukázaly jako největší jablko sváru na dvoutýdenní konferenci, která měla původně skončit už v pátek. Prodloužena však byla o 36 hodin. Vznik nového fondu nejdříve blokovaly Spojené státy, zatímco skupina známá pod označením G77 zahrnující více než 130 rozvojových zemí i Čínu naléhala na vznik fondu. Po počáteční zdrženlivosti se ke snaze připojila i Evropská unie.

#COP27 has taken an important step towards justice.



I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period.



Clearly this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. pic.twitter.com/5yhg5tKXtJ