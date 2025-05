Co vidíme, když umíráme? Vědci poprvé nahlédli do mysli na prahu smrti

21. 5. 2025 – 11:33 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vědcům se vůbec poprvé podařilo zachytit mozkovou aktivitu ve chvíli smrti. A to, co objevili, překvapilo i je – mozek v posledních vteřinách neodumírá, ale naopak vykazuje známky intenzivního vědomí. Skutečně vidíme svůj život před očima?

Poprvé v historii se vědcům podařilo nahlédnout do tajemství smrti – doslova! Zachytili totiž mozkové vlny člověka ve chvíli, kdy umíral. A to, co objevili, může navždy změnit naše představy o posledních okamžicích života. Známé rčení „celý život mi proběhl před očima“ možná není jen poetická metafora – věda teď poprvé naznačuje, že to může být skutečnost. Všechno začalo, když byl 87letý muž po pádu převezen na pohotovost. Byl napojen na přístroje, včetně EEG – zařízení, které sleduje mozkovou aktivitu. Náhle prodělal infarkt, a v těch osudových chvílích jeho mozek vysílal neuvěřitelné signály. Vědcům se povedlo zachytit 900 sekund jeho mozkové činnosti, přičemž nejzajímavější byly první a poslední půlminuty před a po zástavě srdce.

A právě tehdy se v mozku začaly dít věci, které by nikdo nečekal. Aktivita související s pamětí, vědomím, vnímáním a dokonce se sny náhle zesílila. Mozek se tvářil, jako by intenzivně zpracovával vzpomínky. Vědci zpozorovali tzv. „cross-coupling“ mezi alfa a gama vlnami – spojení, které za běžných okolností značí vybavování vzpomínek. V překladu: mozek si mohl reálně přehrávat celý život. Alfa vlny vznikají, když jsme v klidné, ale bdělé mysli – třeba když se učíme nebo soustředíme. Gama vlny jsou naproti tomu ty nejrychlejší a spojují se s nejvyšší úrovní myšlení, vnímání a vědomí. A právě tyto dvě složky se během smrti aktivovaly způsobem, který připomíná hluboké vzpomínání nebo snění – ale s jasností, kterou běžně nezažíváme.

A to není všechno. Podobný jev pozoroval nezávisle i jiný tým z Michiganské univerzity. U dvou pacientů v kómatu, kteří byli po srdeční zástavě odpojeni od ventilátorů, vědci naměřili prudký nárůst gama vln – a dokonce zvýšení srdečního tepu. Tyto vlny se objevily v tzv. „horké zóně“ mozku, tedy v oblasti spojené se sněním a změněnými stavy vědomí. Je to fascinující – ve chvíli, kdy by měl mozek odumírat, se místo toho naopak rozsvítí! Podle vědců může jít o jev zvaný „skryté vědomí“ – poslední výboj mysli, během kterého člověk zažívá něco, co bychom si mohli představit jako průlet vlastním životem.

Doktor Sam Parnia, který se těmto jevům věnuje, vysvětluje, že při smrti dochází k „odbrzdění“ některých částí mozku – funkcí, které jsou za běžného vědomí potlačené, protože naše mysl je zahlcená každodenními úkoly. A právě v těchto okamžicích se možná otevírá prostor pro hlubší vrstvy vědomí, k nimž za života nemáme přístup. Zní to jako sci-fi? Možná. Ale data jsou reálná. Je pravda, že pacient, jehož mozek byl zkoumán, byl již nemocný – měl krvácení do mozku, otok i epileptické záchvaty a bral léky, které výsledky trochu komplikují. Ale to nemění nic na faktu, že něco takového se ještě nikdy nepovedlo zaznamenat. A že mozek v posledních chvílích může být aktivní, a dokonce vědomý. Jedna věc je však jistá: pozorovat smrt u zdravého člověka je nemožné. Vědci tak mají šanci podobná data získat jen náhodou, jako v tomto případě. Ale právě takové náhody můžou změnit náš pohled na život – a hlavně na to, co nás čeká za jeho hranicí.