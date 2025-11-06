Psi v Černobylu změnili barvu na modrou
6. 11. 2025 – 8:41
V černobylské zóně se objevili psi s jasně modrou srstí. Internet zaplavily teorie o mutacích a radioaktivitě, skutečnost je však mnohem obyčejnější – a přesto dokonale černobylská.
Po černobylské vyloučené zóně běhají psi, kteří vypadají, jako by právě vylezli z komiksu. Jasně modrá srst, záhadný původ a spousta spekulací – to vše se během několika dní rozlétlo po sociálních sítích a způsobilo hotové šílenství. Mnozí už v tom viděli děsivé důkazy o mutacích způsobených radiací, jiní mluvili o genetických změnách, které po čtyřiceti letech od výbuchu konečně začínají být vidět. Skutečnost je ale mnohem všednější – a přesto vypovídá o Černobylu víc, než by se na první pohled zdálo.
Psi z ozářené zóny žijí dál – a přizpůsobují se
Když v dubnu 1986 došlo k výbuchu černobylského reaktoru, desetitisíce lidí musely opustit své domovy. Mnozí nechali své mazlíčky napospas osudu. Právě jejich potomci dnes tvoří smečky toulavých psů, kteří se potulují kolem města Pripjať i přímo v areálu elektrárny. Tým dobrovolníků z programu Dogs of Chernobyl, který spadá pod neziskovou organizaci Clean Futures Fund, tu od roku 2017 psy chytá, očkuje a sterilizuje. Dnes se jich v zóně pohybuje stovky a vědci je sledují jako jedinečný příklad populace, která přežila v extrémních podmínkách.
Vědecké studie už potvrdily, že černobylští psi se geneticky liší od svých příbuzných v jiných částech Evropy, ale vysvětlit tyto rozdíly není snadné. Mohou být výsledkem dlouhodobého působení radiace, nebo prostě důsledkem izolace, kdy se v uzavřené populaci náhodně prosazují určité znaky. Podobné změny se projevily i u jiných druhů – žáby mají tmavší kůži, vlaštovky zdeformované peří a zobáky, vlci překvapivě odolávají rakovině.
Záhada modrých psů: mutace, nebo něco mnohem obyčejnějšího?
Začátkem října 2025 narazili dobrovolníci při své práci na nečekaný úkaz – tři psy zbarvené do jasně modra. Fotky a videa se okamžitě rozšířily po internetu a vyvolaly paniku i fascinaci. Lidé se ptali, zda nejde o mutaci způsobenou radiací, důkaz evoluční proměny nebo o nový druh. Tým Clean Futures Fund ale po vyšetřování došel k mnohem prozaičtějšímu vysvětlení: psi se nejspíš vyváleli v chemické tekutině, která unikla z nedaleké přenosné toalety.
Podle veterinářky Jennifer Betz psi vypadají zdravě a chovají se normálně. Pokud látku neolížou ze srsti, je podle ní neškodná a časem se smyje. Tato modř nemá nic společného s radioaktivitou – a i když se jejich barva stala virální senzací, jde jen o bizarní nehodu. Díky geotagům z fotografií se navíc podařilo potvrdit, že modří psi byli skutečně spatřeni poblíž staré přenosné toalety. Podobná modrá kapalina se běžně používá jako dezodorant v mobilních WC. Psi, jak známo, mají slabost pro všechno, co smrdí – a když se do takové hmoty vyválí, výsledek je sice šokující, ale zcela přirozený.
Černobylští psi tak zůstávají zvláštním symbolem – dokladem síly života, který přežívá i v prostředí, jež člověk dávno opustil. I po čtyřiceti letech od katastrofy tam běhají, rozmnožují se a dokazují, že i v zóně smrti může existovat všední, obyčejný psí svět. A i když jsou teď jedni z nich slavní díky záhadné modré srsti, nakonec platí jednoduché pravidlo: psi budou vždycky jen psi.