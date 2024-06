Cizinec zadržený po žhářském útoku v Praze je ve vazbě, hrozí mu výjimečný trest

Soud dnes uvalil vazbu na šestadvacetiletého cizince zadrženého v souvislosti se žhářským útokem, který se minulý týden odehrál v Praze 9 v klíčovských garážích městského dopravního podniku. Za teroristický útok mu hrozí až výjimečný trest včetně doživotí. Po dnešním zasedání Bezpečnostní rady státu (BRS) to novinářům řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že je nejen možné, ale velmi pravděpodobné, že do případu je zapojeno Rusko.

"Existuje podezření, že útok byl organizován a financován z Ruska, je to součást hybridní války, proti které se musíme bránit," řekl novinářům Fiala. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) doplnil, že podobné typy útoků se nyní mohou chystat napříč Evropou a i Česko může být cílovou zemí. "Byli jsme zvyklí, že ruské útoky byly převážně hybridní, koncentrovaly se na IT infrastrukturu. Nyní se dostáváme do fáze, kdy se to může týkat i fyzických objektů," dodal.

Žhářský útok se na Klíčově odehrál minulý týden v noci na čtvrtek, řekl Vondrášek. Policie následně i díky veřejnosti získala fotografii podezřelého a v sobotu ráno ho zadržela. "V neděli bylo zahájeno trestní stíhání, dnes soud rozhodl o vzetí obviněného do vazby ze všech tří procesních důvodů, které zná trestní řád," řekl Vondrášek. Vazba má tedy zabránit útěku obviněného, zabránit mu působit na možné svědky, ale i předejít tomu, aby trestný čin dokonal.

Cizinec byl podle Vondráška při zadržení v Česku pět dní. "Za teroristický útok mu hrozí zákon sazbou 12 až 20 let odnětí svobody, nebo dokonce trestem výjimečným, tedy odnětím svobody na 20 až 30 let nebo doživotím," řekl policejní prezident. Podle víkendových informací je zadržený muž původem z Jižní Ameriky a hovoří španělsky. Vondrášek nechtěl upřesnit, do jaké míry muž svůj čin dokonal. "Jen můžu říct, že bych ocenil duchapřítomnou reakci personálu dopravního podniku," řekl.

Bezpečnostní informační služba (BIS) na síti X napsala, že stejně jako zpravodajské služby v dalších zemích získává stále jednoznačnější informace o aktivitách ruských zpravodajských služeb, které se snaží verbovat mimo Rusko lidi ochotné za peníze provádět na území evropských států sabotáže. "Cílem je destabilizace, vyvolání strachu a nedůvěry občanů v to, že je jejich státy dokáží ochránit," uvedla kontrarozvědka.

Policie o víkendu v Praze zpřísnila bezpečnostní opatření. "Z dosavadního šetření policie a z informací zpravodajských služeb vyplývá, že Česku aktuálně nehrozí další konkrétní bezpečnostní riziko," doplnil policejní prezident. V Česku je od března 2016 vyhlášen první stupeň ohrožení terorismem, kabinet letos koncem dubna rozhodl o posílení opatření do konce září. Tuto míru opatření považuje podle Vondráška policie aktuálně za dostatečnou.

Fiala ocenil práci bezpečnostních složek. "Odvedly mimořádně dobrou a profesionální práci," uvedl. Událost spojil s dalšími případy, které se v poslední době odehrály v Evropě a existuje u nich podezření na zapojení ruských tajných služeb. "Jde o květnový požár ve Varšavě, žhářský útok na obchodní dům v Litvě a další případy," dodal.

Rakušan řekl, že policie i s tímto vědomím prozřetelně od počátku spolupracovala s tajnými službami a vedla tímto směrem vyšetřování. Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková na dotaz ČTK informaci o požáru potvrdila. "Odhadovaná škoda na autobusech je přibližně 200.000 korun, požár byl uhašen zaměstnanci s pomocí hasicího přístroje," uvedla.