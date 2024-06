Koukání do telefonu před spaním nenarušuje spánek, tvrdí přehled 11 studií

Koukání do telefonu před spaním zřejmě nemá významný vliv na spánek, uvedli vědci po přezkoumání důkazů. Podle nového přehledu 11 studií provedených po celém světě neexistují žádné důkazy o tom, že by sledování obrazovky vyzařující modré světlo ztěžovalo usínání, napsal list The Times.

Webové stránky britského systému veřejné zdravotní péče NHS často doporučují lidem, aby večer omezili používání obrazovek. Varují, že jasné modré světlo, které produkují displeje televizorů, telefonů či tabletů, potlačuje melatonin, hormon, který zřejmě tělu signalizuje, že je čas na odpočinek. Experimenty ale podle nového přehledu důkazů neprokázaly významný účinek na opoždění usnutí. "Když se podíváme zpět na všechny faktory, které mohou škodit našemu spánku, obrazovky jsou přeceňovány," řekl klinický psycholog Michael Gradisar, který se podílel na článku publikovaném v odborném časopise Sleep Medicine Reviews. Dodal, že nejzřetelnější způsob, jakým mohou obrazovky narušovat spánek, nemá nic společného se světlem. Místo toho jde o důsledek toho, že lidé zůstávají vzhůru déle, než by měli, protože je pohltí to, co na telefonu sledují. Ne všichni odborníci souhlasí. Někteří se domnívají, že omezit večerní používání obrazovky je pro ty, kteří mají problémy se spánkem, prvním rozumným krokem. Je možné, že modré světlo pozdě v noci působí na některé jedince více než na jiné, zejména pokud přes den neviděli přirozené světlo. Profesor cirkadiánní neurovědy na Oxfordské univerzitě Russell Foster, který se na revizi nepodílel, však souhlasil, že tvrzení o modrém světle narušujícím spánek byla přehnaná. "Neexistují žádné důkazy o tom, že by modré světlo z obrazovek mělo vůbec nějaký významný vliv," řekl. Myšlenka, že obrazovky mohou vyvolávat nespavost, podle Fostera vznikla na základě objevu "fotosenzitivních gangliových buněk sítnice" v oku v roce 2000. Tyto buňky jsou velmi citlivé na modré světlo a také pomáhají řídit produkci melatoninu. "Modré a zelené světlo sice nejúčinněji potlačují večerní hladinu melatoninu a způsobují, že se cítíme bdělejší, ale síla světla musí být jasná. I když obrazovky vyzařují více modrého světla než jiné barvy, síla světla jednoduše není dostatečně jasná na to, aby narušila spánek," uvedl Gradisar. Foster se domnívá, že je přesto rozumné vyhýbat se před spaním některým chytrým zařízením, zejména těm, které mohou vyvolávat úzkost. "Nezačínejte si prohlížet e-maily před spaním - to je opravdu špatný nápad," řekl. Gradisar však uvedl, že některá chytrá zařízení mohou spánek podpořit. "Testovali jsme obsah tím, že jsme lidi přiměli hrát násilné videohry hodinu před spaním, a oni usnuli v pohodě - pokud šli spát, kdy měli, a nepokračovali v hraní tak, že jim to nahlodávalo spánek," řekl. "Nedávno vědci testovali účinky napínavého konce televizní epizody. Zjistili, že na spánek nemá žádný vliv. Pokud něco, lidé usínali rychleji," dodal.