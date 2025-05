Chystá konec? Oblíbený herec: "Proč mám tohle dělat? Nejradši bych ze všeho vycouval"

18. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Slavný herec přiznává, že ho jisté části herecké profese baví čím dál tím méně.

Oblíbený herec Lukáš Vaculík momentálně natáčí krimi z lékařského prostředí, čtyřdílný seriál Noční operatér.

Vaculíka baví příběh a pochvaluje si, že se během natáčení dozvěděl i novinky o tom, jak to na chirurgii probíhá doopravdy: „Zjistil jsem, jak mylné jsou často představy filmařů o lékařském prostředí a operacích. Po jedné klapce na sálu slyším, jak si tam sestřička vzadu něco brumlá a skoro se křižuje. Tak říkám: je něco blbě? A ona že všechno," vyprávěl v rozhovoru pro Denik.cz.

„Prý – vy jste přišel jak z fotbalu, pustil na ruce pár kapek vody a mazal rovnou na sál. A vysvětlila mi, jak to má správně vypadat. Já se tomu, jak doktoři vždycky chodili před kamerou s umytýma rukama nahoře, smál. Ale ony mají tyhle úkony svůj význam. Což mi na place nikdo neřekl. Řekli: Tady si umyješ ruce a pak půjdeš na sál. No tak jsem to pak napravil."

Nakonec ale přiznal, že ho práce v televizi nijak zvlášť nebaví. Je moc hektická, moc v presu.

„Řeknu vám upřímně – nejradši bych pomalu ze všeho vycouval. Přišla doba, kdy mě - a myslím, že řadu mých kolegů – práce nebaví. Stala se z ní steeplechase, všechno je stlačené na minimum času. A vy nemáte chuť u toho asistovat a říkáte si: proč mám tohle dělat?" řekl Vaculík.

Radši by se víc věnoval prknům, která znamenají svět: „Mám mnohem radši divadlo. Tam se mi zdá, že se člověk víc vrací k podstatě profese a že je to celé poctivější."