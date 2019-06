Chceme mít sraz v Česku, vzkázali sudetští Němci

AKTUALITA - Aktuality autor: ave

Některý z příštích srazů Sudetoněmeckého krajanského sdružení by měl být uspořádán v Česku. Tato myšlenka byla obsažena v projevech řečníků na sněmu vysídlených Němců a jejich potomků, který v neděli skončil v bavorském Řezně (Regensburgu).

O srazu sudetských Němců v Česku mluvil v Řezně předseda sdružení Bernd Posselt i německý ministr vnitra Horst Seehofer. První řekl, že by se mohl uskutečnit za dva tři roky, druhý to označil za "velkou myšlenku", která by pomohla narovnat vztah mezi Čechy a sudetskými Němci".

"Dosáhli jsme mnohého. Ale historie sudetských Němců bude vyvážená, až sudetoněmecký sněm oslavíme v Česku," řekl Seehofer.

Odpovědí byl bouřlivý potlesk.

Třídenního srazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Řezně se účastnilo několik bývalých členů české vlády. Třeba bývalý český ministr kultury, lidovec Daniel Herman. Seehofer ho v projevu na označil za "věrného přítele sudetských Němců".

Z bývalých členů české vlády se jednání zúčastnili také někdejší vicepremiér, lidovec Pavel Bělobrádek, a bývalá ministryně práce sociálních věcí, sociální demokratka Michaela Marksová Tominová.

Se zdravicí vystoupil v Řezně český velvyslanec v Německu Jan Podivínský a česká stopa byla také v duchovní části sněmu. Bohoslužbu tak vedli řezenský biskup Rudolf Voderholzer a Adolf Pintíř z českobudějovické diecéze.