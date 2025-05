Česko : Švédsko 2:5. Sen o obhajobě zlata se rozplynul, Češi končí už ve čtvrtfinále

22. 5. 2025 – 23:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Čeští hokejisté na mistrovství světa titul z Prahy neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehli domácímu Švédsku 2:5.

Seveřané oplatili týmu kouče Radima Rulíka loňskou semifinálovou prohru 3:7 a v sobotu se o finále utkají s Američany. Zápas ovládli díky vydařené první třetině, kterou vyhráli 3:0.

Švédům zařídili náskok přesilovkou trefou Leo Carlsson a dvěma góly Lucas Raymond. V čase 23:05 sice při početní výhodě pěti proti třem snížil kapitán Roman Červenka, ale ještě ve druhé třetině se prosadil opět Carlsson. Ve 49. minutě skóroval Michael Špaček, konečnou podobu výsledku dal na začátku 56. minuty střelou do prázdné branky při power play českého týmu Filip Forsberg.

Čeští hokejisté vypadli ve čtvrtfinále podruhé za poslední tři roky. Švédové budou po loňském bronzu útočit na další medaili.

Do první šance se dostal ve třetí minutě po Nylanderově přihrávce Raymond, ale ztroskotal na Vejmelkovi. V sedmé minutě měl možnost také český tým, Flek však po Nečasově pasu Markströma nepřekonal. Češi se ubránili při zkrácené přesilovce po Kodýtkově faulu, kterou přerušil po 56 sekundách nedovoleným zákrokem Raymond. Ke konci početní výhody Rulíkova týmu pálil z levého kruhu Pastrňák.

V čase 12:40 při Pastrňákově pobytu na trestné lavici slavili vedení Švédové. Anderssonovu přihrávku usměrnil za Vejmelku Carlsson. Domácí odolali při Larssonově trestu a v 17. minutě po ztrátě českého týmu se trefil z hranice levého kruhu Raymond, který 28 sekund před koncem úvodní části z podobné pozice opět zamířil přesně.

Od druhé třetiny nahradil Vejmelku v brankovišti Vladař. Při Anderssonově vyloučení nedotáhl únik Backlund a o chvíli později navíc vyhozením puku do hlediště nabídl českému týmu na 12 sekund přesilovku pěti proti třem. Tu stihl využít po Nečasově ideální přihrávce do odkryté branky Červenka. Byla to první inkasovaná branka Švédů v oslabení na turnaji. V pokračující klasické početní výhodě měl český kapitán další šanci, ale Markström zasáhl lapačkou.

Češi se ubránili při trestu Ticháčka, který měl potom ve 33. minutě velkou příležitost snížit, Markströma však z pozice mezi kruhy nepřekonal a neuspěl ani Pastrňák s dorážkou z úhlu. Udeřili naopak Švédové a kombinaci Johansssona se Zibanejadem zakončil Carlsson. Další gól mohl přidat Lundeström, ale ani nadvakrát Vladaře nepřekonal. Na druhé straně zasáhl švédský gólman proti Stránskému.

V úvodu třetí třetiny propadl puk po Backlundově střele Vladařovi mezi betony. Potom se nepodařilo z dorážky dovršit hattrick Raymondovi. Ve 49. minutě dal českému týmu naději Michael Špaček, který na druhý pokus proměnil Voženílkovu skvělou přihrávku zpoza branky.

O chvilku později se blýskl Forsberg fantastickou akcí, při níž párkrát zažongloval pukem na čepeli, dostal se díky tomu i do zakončení, ale Vladař si místo u bližší tyčky dobře utěsnil. Na druhé straně vzápětí v dobré šanci po Pastrňákově nahrávce neuspěl Červenka.

Už více než pět minut před vypršením základní hrací doby to čeští trenéři zkusili s hrou bez gólmana, risk však nevyšel. Po pár sekundách trefil prázdnou branku takřka přes celé kluziště klečící Forsberg a sebral národnímu mužstvu poslední zbytky naděje na zvrat.