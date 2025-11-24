Česko pod sněhem a ledem! Nejhorší teprve přijde, varují meteorologové
24. 11. 2025 – 13:58 | Magazín | BS
Sněhové srážky a ledovka komplikují dopravu. A bude hůř.
Jak slibovali, tak se stalo: Do Česka přišla první opravdu pořádná chumelenice a zemi pokryl sníh. A to nejen na horách: Sněžilo i v nižších polohách.
„V pondělí postupuje od západu přes střední Evropu tlaková níže a s ní spojená okluzní fronta, při jejímž přechodu napadne během dne až kolem pěti centimetrů sněhu,“ popisují meteorologové z ČHMÚ.
Dopravní situace je kvůli sněhu zhoršená v hned několika krajích: „Srážkové pásmo postupující od západu přes naše území přineslo nebo přináší sněžení z pohledu komplikací na silnicích snad v nejméně vhodný čas.“
„Nového sněhu sice není mnoho, na mnoha místech jen kolem 1 – 2 cm, přesto to stačí na komplikace v dopravě, zejména v nížinách. Nejvíce sněhu mimo horské oblasti zatím napadlo na severozápadě území, i kolem 5 cm, zde už ale sněžit přestává. Absolutně nejvyšší úhrny zaznamenáváme na Šumavě, a to až kolem 10 cm,“ dodávají.
Na mnoha místech republiky měly problém kamiony i autobusy. Klouzalo to i na dálnici, kvůli čemuž na D1 vzniklo zhruba dvouhodinové zdržení.
Problémy navíc nekončí a meteorologové ještě zpřísnili výstrahu. Varování před sněhem a náledím nově platí pro hned pět krajů a vztahuje se na zbytek dneška, zítřek a potenciálně i středu.
„Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně,“ píší odborníci.