Důchodci platí méně za povinné ručení i pojištění střechy - jak na tajné tarify
24. 11. 2025 – 14:07 | Zprávy | Anna Pecena
Věděli jste, že jako senior můžete platit výrazně méně za pojištění auta i domu? Pojišťovny totiž často nabízejí speciální sazby pro starší řidiče a majitele nemovitostí — podívejte se, jak ušetřit stovky korun ročně.
Když člověk přejde do důchodu, často se ocitne v situaci, kdy příjem neporoste — ale výdaje i nadále dolů neběží. Jednou z cest, jak zbytečně neutratit víc, než musíte, je poptat si speciální možnosti u pojištění, které se málokdy dostanou do běžného mediálního povědomí. Zaměříme se tentokrát na dva produkty — pojištění vozidla („povinné ručení“) a pojištění nemovitosti či střechy — a proč právě senioři mohou mít výhodnější podmínky.
Proč mají senioři šanci na lepší pojistné
U pojištění vozidel (tzv. „povinné ručení“) je běžné, že pojišťovny vycházejí z analýzy rizika. Ve veřejně dostupných zdrojích se uvádí, že senioři mohou mít nižší sazbu, protože „starší řidiči jsou považováni za méně rizikové“ díky menšímu množství najížděných kilometrů či opatrnějšímu stylu jízdy.
Současně specializované portály uvádějí, že pro seniory existují „výhody – seniorclub a bonusy k pojištění“, tedy konkrétní akce zaměřené právě na tuto věkovou skupinu.
U pojištění nemovitosti či střechy může být podobná logika — majitel, který již nežije aktivně v nemovitosti, provádí méně zásahů, méně rizikových zásahů, tudíž pojišťovna může nabídnout lepší podmínky. A pokud navíc spojíte pojištění vozidla a domu u stejné společnosti, vzniká prostor pro slevu „balíčku“.
Jak tyto výhody získat ve 3 krocích
Kontaktujte pojišťovnu nebo zprostředkovatele s dotazem: „Máte speciální tarify či slevy pro seniory či řidiče nad určitou věkovou hranicí?“
Zkontrolujte, že váš stav (věk, počet ujetých kilometrů, stav nemovitosti) odpovídá podmínkám — někdy je požadováno doložení, že řidič má dobrou historii nebo že nemovitost není v rizikovém stavu.
Porovnejte nabídky: využijte srovnávače povinného ručení pro seniory. Pokud máte i nemovitost, zeptejte se na kombinovanou slevu — „pojistíme vám auto i dům u nás“ je fráze, která může znamenat slevu oproti samostatnému pojištění.
Čeho si dát pozor
I když zní nabídka skvěle, je třeba být obezřetní. Nižší pojistné může znamenat omezenější pokrytí — například vyšší spoluúčast, méně připojištění (např. střet se zvěří) nebo menší rozsah škodových událostí. U pojištění vozidla tedy nastavte správně, co chcete mít kryto. U pojištění domu či střechy je důležité ověřit, že střecha není ve špatném technickém stavu — pokud je stav horší, může být sleva snížena nebo vůbec nedostupná.
Také platí, že nabídky se mění — sledujte každoročně, zda vám nevypršela akce či změna tarifu.
Pokud jste důchodce a vlastníte auto nebo dům (či střechu), stojí za to tuto cestu vyzkoušet. A jak se říká: kdo nesáhne, nevyhrál — a ve skutečnosti můžeme mluvit o úsporách stovek až tisíců korun ročně, které plynou právě z takto nenápadné výhody.