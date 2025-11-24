Praha plánuje příští rok příjmy 116,35 mld Kč a výdaje 119,05 mld, meziročně víc
24. 11. 2025 – 13:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražský magistrát plánuje v příštím roce hospodařit s příjmy 116,35 miliardy korun a výdaji 119,05 miliardy korun, což je na příjmové i výdajové stránce meziroční zvýšení.
Na investice má jít zhruba 23,03 miliardy korun, meziročně mírně více. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši asi 2,7 miliardy korun vyrovnají peníze z vlastních zdrojů z minulých let. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválili radní a v prosinci o něm budou hlasovat městští zastupitelé. Návrh kritizovalo opoziční hnutí ANO.
Běžné, tedy provozní výdaje města budou podle návrhu 96,02 miliardy korun. Nejvíce peněz z nich má jít na dopravu, a to asi 31,05 miliardy korun. Na školství a sport zamíří 27,92 miliardy. Z investic návrh rovněž nejvíce peněz alokuje do dopravy, a to 10,42 miliardy korun. Na letošní rok má hlavní město schválený rozpočet s příjmy 110,92 miliardy a výdaji 113,49 miliardy korun.
Největší investicí plánovanou na příští rok je stejně jako letos stavba metra D, na kterou mají jít tři miliardy korun. Dalších 850 milionů zamíří na rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti, která začala v roce 2022 a příští rok by měla být dokončena. Na přestavbu Libeňského mostu je v návrhu vyčleněno asi 453,3 milionu korun, podle posledních informací nicméně Technická správa komunikací (TSK) kvůli problémům s antimonopolním úřadem práce přeruší a připraví nový projekt.
Město dále plánuje utratit například 400 milionů za již zahájenou stavbu P+R parkovacího domu na Opatově, 395 milionů na dokončovanou stavbu Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5, 450 milionů za letos zahájenou výstavbu tramvajové trati do Malešic, 349 milionů za pokračující přípravu projektu Vltavské filharmonie nebo 415 milionů za plánovanou rekonstrukci staré linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚCOV).
Plánované výdaje jsou o něco vyšší než příjmy, rozdíl plánuje město uhradit z úspor z minulých let. "Formální rozpočtový schodek je ovšem v plné výši kryt finančními zdroji a návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2026 tak lze charakterizovat jako zdrojově vyrovnaný," stojí v důvodové zprávě.
Návrh kritizoval šéf pražské buňky ANO a opoziční poslanec Ondřej Prokop. "Na investice půjde jen 23 miliard, stejně jako před 20 lety, zatímco provozní náklady mezitím narostly na trojnásobek. Příští rok spolknou běžné výdaje 96 miliard. O rozvoji města nebo strategických projektech nemůže být řeč. Z letošních 22 miliard na investice město neprostavělo skoro nic, převádí 17 miliard do dalšího roku," uvedl. Dodal, že klíčové investiční projekty jsou zablokované, například druhá etapa metra D, přestavba Libeňského mostu nebo rekonstrukce torza budovy na Palmovce na sídlo evropské vesmírné agentury.
Návrh nyní proberou výbory zastupitelstva, magistrát ho vyvěsí na úřední desce a 11. prosince jej na svém posledním letošním zasedání projednají zastupitelé. Projednání je zásadní i pro městské části, které do schválení celoměstského nemohou schvalovat vlastní plány hospodaření.
Na letošní rok má hlavní město schválený rozpočet s příjmy 110,92 miliardy a výdaji 113,49 miliardy korun. Reálné hospodaření se od schváleného plánu zpravidla liší, finální výsledek je znám po zveřejnění závěrečného účtu v polovině následujícího roku. Loni magistrát hospodařil s přebytkem 21,46 miliardy korun.