České soudy jsou stále pomalejší. Na zrychlení zapomeňte, vzkázal Pelikán

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Dočkat se v Česku spravedlnosti je především otázkou trpělivosti. Soudní jednání na okresní úrovni loni trvala ještě déle než v předchozích letech. Jeden okresní soud trvá v průměru více než 200 dní, u krajských dokonce 1107. Odcházející ministr spravedlnosti Robert Pelikán ale varuje, že v budoucnu se situace nezmění. Jediné možné řešení vidí v omezení přístupu lidí ke správním soudům a tlaku na prezidenta, aby přestal odmítat jmenovat navržené soudce.

"Myslím, že další prostor ke zrychlení justice už prakticky není, o moc dál jít nejde. V soudním řízení musíte dát prostor k vyjádření stranám, dát jim prostor na přípravu, a to zabere nějaký čas. To, co nás teď zajímá více, je kvalita soudních rozhodnutí, tam vidím prostor pro zlepšení," řekl ministr při představení statistik, jež mapují činnost české justice v loňském roce.

Největší problémy panují na úseku správního soudnictví, kde soudy nestíhají vyřizovat stále větší množství žalob a jedno řízení jim loni v průměru trvalo 484 dní. Zdaleka největší délky řízení vykazuje tradičně Praha, což je dáno tím, že v hlavním městě sídlí ústřední správní orgány. "Musíme se zamyslet nad tím, zda nějakým způsobem neomezit rozsah případů, ve kterých jde k soudu jít, protože je trochu absurdní, když kvůli pokutě tisíc korun můžete využít několika soudních stupňů, kde pak náklady pro daňového poplatníka jdou do desetitisíců," míní Pelikán. Chtěl by omezit i možnost podávat proti správnímu rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Na trestní i civilní rozsudky lidé pořád nejdéle čekají u okresních soudů v severních Čechách. "Dobíhá tam historická zátěž, situace tam byla léta katastrofální. My jsme ty soudy cíleně posílili a postupně se dostávají na úroveň zbytku republiky," uvedl k tomu ministr.

Stále pomalejší soudnictví

Průměrná délka trestního řízení u okresních soudů oproti roku 2016 mírně vzrostla, a to ze 196 dní na 201. Nejrychleji vynášejí verdikty soudy spadající pod Krajský soud v Hradci Králové, nejpomaleji právě soudy v severních Čechách, následovány soudy v Plzeňském kraji. Zatímco Okresnímu soudu v Kutné Hoře zabere vyřízení trestní kauzy v průměru 33 dní, Okresnímu soudu v Chomutově trvá totéž 366 dní.

U civilních řízení u okresních soudů loni průměrná délka poklesla z 344 na 298 dní. Mezi soudními kraji a jednotlivými soudy však stále panovaly velké rozdíly. Nejrychlejší byly soudy v jižních Čechách a Středočeském kraji, nejpomalejší spadaly pod Krajský soud v Ústí nad Labem a v Brně. "Trochu se nám objevuje problém u obvodních soudů v Praze, což je dáno i tím, že jim napadla obchodní agenda, kterou dřív řešil městský soud, a ta je v Praze mimořádně složitá," upozornil ministr s tím, že obvodní soudy dostanou posily.

U krajských soudů se loni průměrná délka prvostupňových občanskoprávních řízení natáhla z 958 na 1107 dní, činí tedy přes tři roky. Nejpomalejšímu Krajskému soudu v Ústí nad Labem trvají civilní řízení dokonce 2411 dní, tedy více než šest let. Výrazně vzrostla také délka prvostupňových trestních řízení, a to z předloňských 396 na 480 dní. "To je jeden z údajů, který nám nedělá radost. Ukazuje to, že obhájci se učí prodlužovat a komplikovat řízení. Bude zřejmě nezbytná nějaká zásadnější změna procesních předpisů k tomu, aby se věci nemohly takto protahovat," uzavřel ministr.