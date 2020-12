Česká hokejová dvacítka porazila na šampionátu Rusko 2:0

Čeští hokejisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa juniorů v Edmontonu porazili ve skupině B favorizované Rusko 2:0 a po sobotní úvodní porážce se Švédskem 1:7 poprvé bodovali.

Góly dali ve druhé polovině zápasu útočníci Filip Koffer a Martin Lang, čisté konto vychytal díky 30 zákrokům Lukáš Pařík. Ve třetím duelu se svěřenci kouče Karla Mlejnka utkají v úterý od 20:00 SEČ s týmem USA.

"Nebylo to pro nás lehké utkání, ale celý tým splnil plán, který jsme si před zápasem dali. Zatímco se Švédy, kdy byla ta strategie jiná, jsme ho ale plnili třicet minut, dnes to bylo celých šedesát," řekl trenér Mlejnek na tiskové konferenci.

Místo Malíka, který absolvoval debakl se Švédy, dostal v brance prostor Pařík, jenž čelil tomuto ruskému výběru již na listopadovém turnaji Karjala při premiéře v reprezentačním A-týmu. Rusové tehdy v Helsinkách v přímé bitvě o turnajový primát vyhráli 3:0. Mimo hru zůstal útočník Pytlík. "Má lehčí zranění ve spodní části těla," přiblížil Mlejnek.

Klikorkovo hákování přineslo již v končící druhé minutě brzké oslabení, ale český tým si poradil s velkým přehledem. Již v plném počtu pak zahrozil Jiříček. V polovině sedmé minuty se protáhl podél levého hrazení do velké šance Raška, který se vrátil do sestavy po disciplinárním trestu, gólmana Askarova ale překonat nedokázal.

Na konci 13. minuty pomohla Paříkovi branková konstrukce po nenápadném pokusu Kňazeva. Čeští mladíci trápili mladou sbornou zhuštěným středním pásmem a Rusové, kteří při své premiéře v aréně Rogers Place porazili USA 5:3, se jen ztěžka dostávali do šancí. I proto vyzněl poměr střel mezi tyčky za úvodní dvacetiminutovku ve prospěch českého výběru (11:9).

Druhá třetina začala velkým tlakem Rusů, česká defenziva v čele s pozorným Paříkem ale odolávala. Ve 24. minutě naopak rozehrál špatně Askarov a vzápětí se na něho řítil - podobně jako v první třetině Raška - ze strany Rychlovský. Při zakončení zvolil kličku do bekhendu, jenže pak nedokázal přehodit levý beton strážce ruské branky.

Ve 33. minutě se poprvé proti pravidlům provinili také Rusové. V přesilovce měl dobrou možnost Teplý, ale Askarov si poradil. Poté co se favorit ubránil, nadechl se k velkému náporu a uzamkl Čechy v pásmu před Paříkem, jenže pak zničehonic našlápl opět Rychlovský, místo střely našel skvěle Koffera a ten pohotovým zakončením do odkryté branky otevřel skóre.

"Rusové nás tam zavřeli v pásmu, ale dokázali jsme z toho tlaku ujet do situace dva na jednoho. Kuba Rychlovský sklopil hlavu, dal ji mezi ramena a nakopnul to. Filip Koffer ho dobruslil, tu situaci skvěle zahráli a myslím, že po těch ubráněných dvou minutách si to plně zasloužili," řekl Pařík.

V úvodu třetí části měl Pařík plné ruce práce se dvěma pokusy Afanasjeva, dokázal si ale poradit. O chvilku později minul v obrovské příležitosti Grošev. Jenže pak nastřelil Čajka od modré čáry Langa, jenž vyrazil na zteč a tváří v tvář si poradil i s Askarovem.

"Snažil jsme se tam hlavně zblokovat tu střelu, to bylo pro mě prvořadé a pak mi to také pomohlo ke gólu," uvedl Lang.

Rusové mohli kontrovat při přesilovkách, jenže Češi cenný náskok velmi pozorně bránili. A když přestáli bez větších potíží i takřka dvouminutovou hru Rusů bez gólmana, která se po Beránkově faulu proměnila v přesilovku šest na čtyři, mohli bouřlivě slavit cenný úspěch.

"Myslím, že je to pro nás psychická vzpruha, protože jsme si dokázali, že můžeme hrát i proti týmům, jako je Rusko. Nevidím problém v tom, proč bychom v tom nemohli pokračovat," prohlásil odhodlaně Lang.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu, Skupina B:

ČR - Rusko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávka: 37. Koffer (Rychlovský), 46. M. Lang. Rozhodčí: Gouin, Kowalski - Chaput, Mahoney (všichni Kan.). Vyloučení: 5:2, navíc Kubíček (ČR) 10 min. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Pařík - Krutil, Kučeřík, Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Kubíček - Teplý, Myšák, M. Lang - M. Beránek, D. Vitouch, Mužík - P. Novák, Gut, A. Raška - Rychlovský, A. Najman, Koffer. Trenér: Karel Mlejnek.

Rusko: Askarov - Čisťakov, Muchamadullin, Kuzněcov, Čajka, Kňazev, Kirsanov - Podkolzin, Chusnutdinov, Afanasjev - Činachov, Baškirov, Amirov - Gricjuk, Safonov, Firstov - Bardakov, Ponomarjov, Grošev - Spiridonov. Trenér: Igor Larionov.