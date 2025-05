Češi v dluhové pasti. Patříte mezi ně?

28. 5. 2025 – 9:31 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Počet lidí, kteří nezvládají splácet své závazky, roste. Zadluženost Čechů dosahuje rekordních hodnot a nejvíce dopadají problémy na produktivní věkovou skupinu. Pomalu se zadlužujeme až po uši.

Platební morálka českých domácností dostává v posledních měsících tvrdý zásah. Jen během letošního prvního čtvrtletí se podle aktuálních dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací zvýšil objem nesplácených úvěrů o 14 %, tedy o více než čtyři miliardy korun. Celkově už Češi nesplácí půjčky v hodnotě přes 34 miliard.

Nejde přitom jen o klasické spotřebitelské úvěry. Poprvé po deseti letech se zhoršila i situace u hypoték a půjček na bydlení. Jejich objem narostl na 4,7 miliardy korun – jen za první tři měsíce roku stoupl o 300 milionů. A odborníci varují, že to nemusí být konec.

Zadlužení jako životní styl?

Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé mezi 35 a 44 lety, kteří tvoří jádro produktivní populace. Právě oni mají na bedrech největší objem krátkodobých půjček – přes 7,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 22 %. Přes 42 tisíc z nich už má vážné potíže se splácením.

„Tempo růstu těchto ohrožených dluhů bylo už loni dvouciferné. Letos je situace ještě horší,“ upozorňuje Jiří Rajl z Nebankovního registru. Celkově přestalo splácet své půjčky přes 177 tisíc lidí – každý z nich v průměru dluží 165 tisíc korun.

Do problémů se ale dostávají i mladší lidé ve věku 25 až 30 let, a to zejména kvůli prudkému růstu nájmů a životních nákladů, které často převyšují jejich příjmy. Stále více z nich se uchyluje k půjčkám, které ale následně nezvládají splácet.

Hypotéka jako noční můra

Znepokojivý je i nárůst problémů s úvěry na bydlení. Po letech klidu začínají i zde lidé narážet na limity svých možností. Ačkoliv počet nesplácejících dlužníků v této oblasti mírně klesl na 8673, samotný objem ohroženého dluhu stoupá. Příčinou jsou hlavně vysoké úrokové sazby a rostoucí ceny bydlení.

Na tuto situaci doplácí i poradny, které se zabývají pomocí lidem v dluhové pasti. „Jen loni jsme zaznamenali nárůst klientů o dvacet procent. Řešíme případy, kdy lidé přestali zvládat splácet nejen půjčky, ale i základní životní výdaje,“ říká Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.

Podle něj je častým problémem i to, že lidé vůbec nevyužívají dostupné sociální dávky. Než by si o ně požádali, raději sahají po další půjčce. Takový přístup však vede jen k dalšímu zadlužování a uzavření kruhu, z něhož je cesta ven stále složitější.

Ekonomové proto bijí na poplach – pokud se situace nezmění, může se z drobných dluhů stát závažný celospolečenský problém.