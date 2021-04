Ceremoniál ve vlakové stanici. Letošní Oscary ovládl snímek Země nomádů

Snímek Země nomádů převládl ve většině hlavních kategorií cen americké filmové akademie Oscar, jejichž předávání se letos odehrávalo v netradičním a podle řady médií poměrně rozpačitém formátu, který si vynutila pandemie covidu-19.

Země nomádů si odnesla hlavní ocenění za nejlepší film, režisérka snímku Chloé Zhao dostala zlatou sošku za režii. Akademie rovněž ocenila Frances McDormand, která ve filmu ztvárnila hlavní roli. V hlavní mužské herecké kategorii zvítězil Anthony Hopkins za výkon ve filmu The Father, což média označují za největší překvapení celého večera.

Předávací ceremoniál se letos velmi odlišoval od tradiční oscarové show. Vyhlašování většiny kategorií se odehrávalo v losangeleské vlakové stanici Union Station, kde byl jen omezený počet hostů. Ti byli podle organizátorů buď naočkovaní proti covidu-19, nebo náležitě otestovaní. „Berte to jako filmovou scénu,“ uvedla na začátku vysílání herečka Regina King krátce po znělce, s tím, že se celý večer řídí stejnými opatřeními, jež nyní platí při natáčení v Hollywoodu.

Na úvod ceremoniálu chyběl tradiční monolog a zmizela rovněž charakteristická velkolepá hudební a taneční čísla. Daleko větší prostor pak dostali jednotliví ocenění, kteří po převzetí ceny pronášeli i několikaminutové proslovy.

Země nomádů potvrdila svou roli favorita, čímž podle médií završila hvězdný vzestup režisérky Zhao. Road movie o ženě cestující napříč americkým západem, který měl rozpočet menší než pět milionů dolarů (107 milionů korun), a v němž účinkuje řada neherců, je podle médií velmi neobvyklým výhercem velmi neobvyklých Oscarů.

Vítězství Chloé Zhao v kategorii nejlepší režie vyhlásil přes satelitní spojení z Jižní Koreje režisér Pong Čun-ho, který loni dostal zlatou sošku za nejlepší snímek s filmem Parazit. Zhao se stala první nebělošskou ženou, která kdy získala cenu pro nejlepší režisérku, a teprve druhou ženou celkově. Jako první se to podařilo v roce 2009 Kathryn Bigelow s filmem Smrt čeká všude.

Tiara Thomas, H.E.R. a Dernst Emile II dostali ocenění za nejlepší píseň (Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah) | zdroj: Profimedia

Agentura AP připomíná, že si Hopkins Oscara odnesl naposledy v roce 1992, kdy si jej vysloužil za roli Hannibala Lectera ve snímku Mlčení jehňátek. Podle médií byl jeho letošní triumf poměrně nečekaný, protože velkým favoritem na posmrtné ocenění byl herec Chadwick Boseman za výkon v Ma Rainey - matka blues.

Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se stala Korejka Jun Ju-čung za film Minari. Oscara za nejlepšího herce ve vedlejší roli si odnesl Daniel Kaluuya za výkon ve filmu Judas and the Black Messiah (Jidáš a černý mesiáš).

První cenu večera dostala Emerald Fennellová za původní scénář k filmu Promising Young Woman (Nadějná mladá žena). Zlatou sošku za scénář podle předlohy následně dostali Christopher Hampton a Florian Zeller za snímek The Father (Otec).

Studio Pixar pak obdrželo již celkově 11. zlatou sošku v kategorii nejlepší celovečerní animovaný film, poslední přírůstek mu obstaral snímek Duše, který akademie ocenila rovněž za filmovou hudbu. Filmy společnosti Netflix získaly letos celkem sedm sošek, tedy nejvíc ze všech produkčních firem. Netflixu však nadále utíká ta nejcennější, tedy za nejlepší film.

Cenu za nejlepší zahraniční celovečerní snímek vyhrál film Chlast dánského režiséra Thomase Vinterberga s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli, který byl považován za jednoho z favoritů.

Chloé Zhao natočila road movie o ženě cestující napříč americkým západem. Její snímek měl poměrně nízký rozpočet a účinkovala v něm řada neherců | zdroj: Profimedia

Ocenění za nejlepší vizuální efekty si odnesl film Tenet režiséra Christophera Nolana. Nejlepší filmový zvuk uplynulé sezony měl podle akademie snímek Sound of Metal. Film Mank režiséra Davida Finchera, který šel do závěrečného klání s největším počtem deseti nominací, dostal zlaté sošky za výpravu a kameru. V kategoriích za nejlepší masky a kostýmy vyhráli tvůrci snímku Ma Rainey - matka blues.

Nejlepším celovečerním dokumentem minulého roku byl podle akademie film Moje učitelka chobotnice. V kategorii krátkometrážní animovaný snímek akademie prohlásila za nejlepší film Mám vás ráda, ať se stane cokoli. Cenu v kategorii nejlepší krátkometrážní dokumentární film získal snímek Colette. Oscara za nejlepší krátkometrážní hraný film dostal snímek Vzdálené světy.

Moderátoři a ocenění během udílení několikrát zmínili události kolem procesu s bělošským expolicistou Derekem Chauvinem, jehož minulý týden shledala porota v Minneapolis vinným z vraždy a zabití černocha George Floyda. „Kdyby to minulý týden v Minneapolisu dopadlo jinak, vyměnila bych možná svoje podpatky za vojenské boty,“ prohlásila hned zkraje ceremoniálu herečka Regina King.