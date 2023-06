Ceny čokolády poletí vzhůru, na výrobce dopadá drahota a sucho

Ceny čokolády v předchozím roce vzrostly a očekává se její další zdražování i v letech následujících. Výrobci totiž čelí vysokým provozním nákladům kvůli zdražujícím se surovinám, vysokým cenám energií a suchu.

Ceny čokolády vzrostly v posledním roce podle údajů databáze spotřebitelských cen NielsenIQ o 14 procent kvůli slabým zásobám kakaa a vysoké poptávce po této komoditě, která je nejvyšší v Evropě.

Cena kakaa v pátek vyskočila na 3160 dolarů za tunu, což je nejvíce od roku 2016, kdy dosahovala 3171 dolarů. „Trh s kakaem zaznamenal pozoruhodný nárůst cen,“ řekl hlavní analytik firmy S&P Global Commodity Insights Sergej Četvertakov. Televizi CNBC sdělil, že očekává další propad zásob kakaa na „neobvykle nízké úrovně“. Výrobci čokolády jsou navíc nuceni přenášet vysoké provozní náklady na spotřebitele kvůli dalším faktorům.

Ceny surovin stále rostou a vysoké jsou rovněž výdaje za drahé energie. Produkci kakaa zase výrazně ohrožuje sucho a úbytek srážek. Klimatické změny prohlubují jeho nedostatek, a hýbou tak s cenami čokolády.

Pomoci může jen nižší poptávka

Více než 60 procent světové produkce kakaa připadá na Pobřeží slonoviny a Ghanu. Klimatologové očekávají, že právě v těchto regionech se projeví letos obzvláště silný klimatický jev El Niño. Ten otepluje povrch Tichého oceánu v rovníkových oblastech, ale dopad má na celou planetu. Podle nedávné zprávy Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA), na kterou upozornila televize BBC, už jev El Niño oficiálně začal.

Četvertakov očekává následující sezónu od října do září příštího roku výrazný deficit v zásobách kakaa, což může podle něj vést k dalšímu nárůstu ceny za tunu na 3600 dolarů. A nevypadá to, že by měly ceny v budoucnu klesat.

„Pouze pokud začne klesat poptávka, začnou klesat i ceny čokolády,“ vysvětlil hlavní tržní analytik společnosti Barchart Darin Newsom a dodal, že takový trend nepozoruje. Klimatické změny kromě toho ohrožují i produkci kávy.