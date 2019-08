Ceny bytů v Česku rostly nejpomaleji za poslední čtyři roky

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ceny bytů rostly v druhém čtvrtletí roku 2019 pomaleji. Mezičtvrtletně pak vzrostly nejméně za poslední čtyři roky.

Z indexu Hypoteční banky, který sleduje hodnotu nemovitostí, vyplývá, že ceny bytů mezičtvrtletně vzrostly o 1,7 procentního bodu na 144,5 bodu. Meziročně stouply o 8,2 procentního bodu. Základní hodnotu indexu 100 bodů představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak od tohoto data zdražily o více než dvě pětiny.

V posledním čtvrtletí stagnovaly ceny v Karlovarském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nejvíce se zvýšily na jihu Čech.

Podle šéfa odboru Nemovitosti Hypoteční banky Petra Němečka se nabídka a poptávka přesouvají za hranice Prahy. Němeček uvedl, že se změnila struktura bytové nabídky ve prospěch levnějších projektů na okraji hlavního města. To vedlo k poklesu průměrné cenové hladiny novostaveb.

Za posledních devět let vzrostly ceny nejvíce v Brně, a to téměř o tři pětiny. V Praze se zvedly o 47,7 procenta. Nejméně stouply na Ústecku, a to o 13,7 procenta.

ČT24 uvádí, že i podle statistik Ekospolu vzrostla cena nových bytů dostupných v Praze meziročně o 5,3 procenta, což je nejpomalejší nárůst od konce roku 2017.

Ceny rodinných domů mezičtvrtletně vzrostly o dva procentní body na 134,9 bodu. Meziročně to činí zvýšení o 8,4 bodu. Němeček uvedl, že tempo růstu cen domů je vyšší než u bytů z důvodu, že se značná část poptávky přesouvá z drahých bytů ve městě do levnějších domů mimo město.

Ceny pozemků mezičtvrtletně stouply o dva procentní body na 156,9 bodu. Meziročně vzrostly o 7,9 bodu. Dle Němečka rostou ceny pozemků trvale a tempo zůstává podobné jako v minulém čtvrtletí. Poptávka dle jeho slov dlouhodobě převyšuje nabídku, uvedl. Více lidí má zájem o pozemky v blízkosti krajských měst a kupují i méně atraktivní pozemky.