Objem hypoték a půjček na bydlení loni trhl rekord

Přípravné třídy základních škol by se opět mohly otevřít i dětem, které by měly odklad povinné školní docházky kvůli věku, neboť dosáhnou šesti let od září do prosince. Senát ve čtvrtek tuto poslaneckou úpravu školského zákona schválil. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.