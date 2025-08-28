Dnes je čtvrtek 28. srpna 2025., Svátek má Augustýn
28. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Rozsudek zase nikde! Finále soudní bitvy Brzobohatého a Kuchařové se z ničeho nic muselo odložit
zdroj: Profimedia.cz
Už se čekalo vlastně jen na verdikt, ale nakonec se finále přesouvá.

Když Ondřej Brzobohatý podával žalobu na svou exmanželku Taťánu Kuchařovou za pošpinění dobré pověsti, protože podle něj záměrně vypustila na veřejnost znění její církevní žaloby, v níž se o Brzobohatém vyjadřovala velmi nelichotivě, nejspíš nečekal, k jak dlouhé tryzně se vlastně upisuje.

Spor se táhne už rok a půl. A byť se zdá, že soud se staví spíš na hudebníkovu stranu, spravedlnosti muselo být učiněno zadost a během celé řady jednání dostali prostor všichni svědci obou stran.

Sám Brzobohatý už se nemůže dočkat, až bude po všem. Rozhodnutí bránit se soudně sice podle všeho nelituje, ale důrazně doporučuje všem, kteří zvažují podobné řešení, aby se nejdřív vážně zkusili domluvit.

„Prosím vás, kdyby se kdokoli chtěl s někým žalovat, tak to nedělejte, protože chodit k soudu je něco tak strašně otravného, ošklivého, odporného. A žere to šíleně moc energie,“ hlásil vyčerpaně po prozatím posledním kole soudní bitvy koncem července.

„A pokud jste na toho druhého naštvaný nebo vás to nějak štve, máte pocit, že vám ublížil, zkuste se s ním domluvit nějakou přátelskou cestou. Ale hlavně nechoďte k soudu, prosím,“ apeloval.

Tak nějak se počítalo, že by vysněný konec už měl být opravdu za rohem. K soudnímu jednání už nebyli předvolání žádní svědci, což by naznačovalo, že nadešel čas k verdiktu.

Jenže nakonec nezbývá než čekat dál, protože jednání, které mělo proběhnout včera, bylo z ničeho nic zrušeno a přeloženo na září.

Proč přesně k tomu došlo, zatím nevíme: Mluví se jen o "nenadálých okolnostech".

