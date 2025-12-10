Dnes je středa 10. prosince 2025., Svátek má Julie
Počasí dnes 6°C Mlha

Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci

10. 12. 2025 – 12:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Cena stříbra pro okamžité dodání je na rekordu, přesáhla 61 dolarů za unci
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Cena stříbra k okamžitému dodání je na dalším rekordu, krátce před 09:00 SEČ vykazovala růst o 1,3 procenta nad 61,40 dolaru (1278 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Vysoká zůstává poptávka technologických firem. Zároveň se očekává, že americká centrální banka (Fed) sníží základní úrokovou sazbu, což obvykle pomáhá drahým kovům a oslabuje dolar.

Cena stříbra se už v úterý dostala na spotovém trhu nad 60 dolarů za unci. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.

Zlato se na rekord vyšplhalo už dříve a daří se mu i tento týden. Sílí totiž obavy z dopadů amerických dovozních cel a z výhledu globální ekonomiky.

"Lidé očekávají, že v nadcházejících letech bude silná průmyslová poptávka po stříbře, a proto se cena stříbra zvýšila," uvedl analytik Fawad Razaqzada ze společností City Index a FOREX.com. Dodal, že nákupní dynamika je v současné době silná.

Do roku 2030 budou poptávku v průmyslu podporovat sektory, jako je solární energie, elektromobily a jejich infrastruktura, datová centra a umělá inteligence (AI), uvedla asociace Silver Institute.

Cenu stříbra tlačí vzhůru také trvale nízké dodávky a klesající globální zásoby. K růstu ceny přispívá i fakt, že Spojené státy stříbro zařadily na seznam strategických minerálů, uvedla agentura Reuters.

Tagy:
ceny stříbro svět kovy burzy
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Nový trik podvodníků: „zázračné“ kryptoměny vás připraví o úspory

Následující článek

Tenhle populární doplněk stravy posílá lidi do nemocnic. Zkontrolujte, zda ho neberete

Nejnovější články