Nový trik podvodníků: „zázračné“ kryptoměny vás připraví o úspory

10. 12. 2025 – 12:19 | Zprávy | Anna Pecena

Podvodníci mění taktiku: místo hrnců teď vnucují investice, které neexistují. A míří hlavně na důchodce.

Kryptoměny jsou moderní fenomén – a zároveň magnet na podvodníky. Ti dobře vědí, že řada seniorů slyší na sliby o „bezpečné investici“, „garantovaném zisku“ či „příležitosti, kterou mají jen vyvolení“. Výsledek? Lidé přicházejí o celoživotní úspory během pár dnů. A nová vlna podvodů míří právě na starší ročníky, které se hůř orientují v digitálním světě, ale zároveň chtějí, aby jim peníze neležely ladem.

Jak trik funguje

Podvodník se vydává za investičního poradce, často z „evropské analytické společnosti“. Volá z českého čísla, mluví přátelsky a přesvědčivě. Nabízí investici do nové kryptoměny, která má údajně „růst o 400 % během několika týdnů“ a „chránit peníze před inflací“. Seniory navíc ujišťuje, že jde o jistotu: žádné riziko, žádné poplatky, jen výdělek.

Jenže realita je drsná. Po prvním vkladu, často kolem pěti tisíc, podvodníci ukážou falešnou grafiku – účet zdánlivě roste. A pak přichází další krok: přesvědčit oběť, aby vložila víc. Třicet tisíc. Padesát tisíc. Někdy i celé úspory.

Ve chvíli, kdy senior přestane posílat peníze nebo požádá o výběr, komunikace končí. Web přestane fungovat, telefon se odmlčí a peníze zmizí v zahraničí.

Proč míří na starší lidi

Důchodci jsou pro podvodníky ideální terč. Mají stabilní příjem, často životní úspory a méně zkušeností s online investicemi. A hlavně – útočníci hrají na city: tvrdí, že „je potřeba myslet na rodinu“, „nenechat inflaci ukrást důchod“ nebo „zajistit se na stáří“. Psychologický tlak je tvrdý a promyšlený.

Jak se bránit a kde opravdu ušetřit

Skutečné investování nikdy neslibuje garantovaný zisk. Pokud někdo tvrdí, že „nemůžete prodělat“, utíkejte. A když vám volá neznámý poradce, nesdělujte mu ani korunu – ani číslo občanského průkazu, ani číslo karty.

Pokud už chcete peníze zhodnotit, používejte jen prověřené instituce. Kryptoměny nejsou samy o sobě špatné, ale vyžadují zkušenost. Rozumnou alternativou je držet část úspor na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu, kde skutečně ušetříte bez rizika.

