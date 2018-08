Část podvedených klientů H-Systemu podala ústavní stížnost, jsou zoufalí

12:00

České námluvy byly pro Čínu vítězstvím. V Evropě získala přítele, který je americkým vojenským spojencem a státem, který byl kdysi považován za záštitu liberální demokracie v důležitém regionu. Napsal to v pondělí list The New York Times v článku o změně vztahu Česka k Číně, poté co se stal Miloš Zeman prezidentem.