Čaputová odmítla jmenovat ministrem Huliaka, nelíbí se jí jeho názory

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nejmenuje ministrem životního prostředí ve vládě vznikající po zářijových parlamentních volbách kandidáta nacionalistické Slovenské národní strany (SNS) Rudolfa Huliaka. Hlava státu to zdůvodnila kromě jiného tím, že Huliak podle ní neuznává existenci klimatické krize. ČTK o tom dnes informoval mluvčí prezidentky Martin Strižinec. SNS ale na Huliakově nominaci trvá.

Právě Huliak spolu s kandidátkou na ministryni kultury Martinou Šimkovičovou patřili podle opozice, odborníků i médií mezi nejvíce kontroverzní kandidáty do příštího kabinetu.

Čaputová zároveň požádala předsedu nejsilnější koaliční strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica, kterého po volebním vítězství jeho strany pověřila sestavením vlády, o předání nového personálního návrhu. Z vyjádření prezidentské kanceláře vyplynulo, že až následně hlava státu přistoupí ke jmenování příští vlády.

„Kandidát který dlouhodobě neuznává vědecký konsenzus o změně klimatu a žádná skutečná klimatická krize podle něj neexistuje, nemůže vést a reprezentovat resort, jehož hlavním úkolem je ve smyslu zákona právě ochrana přírody a krajiny a klimatické systému Země,“ napsala prezidentská kancelář o Huliakovi.

Podle Čaputové kandidát, který veřejně schvaluje násilné vypořádání se s názorovými oponenty, zejména z řad ochránců přírody, nemůže být způsobilý vést ministerstvo, jehož součástí je státní ochrana přírody.

„SNS, poslanecký klub, jakož i vedení strany nominaci Rudolfa Huliaka nezmění. SNS vyzývá paní prezidentku Čaputovou, aby respektovala výsledky voleb,“ napsala strana v prohlášení, o kterém informovala slovenská média. SNS rovněž vybídla hlavu státu, aby nepřekračovala své kompetence.

Huliak stejně jako Šimkovičová byli do parlamentu zvoleni na kandidátní listině SNS, byť členy této strany nejsou. Huliak podle tisku šířil na sociální síti nenávistné příspěvky vůči ochráncům přírody, klimatickým aktivistům a komunitě LGBT+. Chráněné medvědy po střetech této šelmy s lidmi označil za biologickou zbraň k likvidaci slovenského venkova. Proti nominaci Huliaka, když se o něm ještě uvažovalo jen jako o možném kandidátovi na ministra, vznikla petice, kterou podepsaly tisíce lidí.

Někdejší poslankyně slovenské sněmovny a bývalá televizní moderátorka Šimkovičová se podle slovenských médií zviditelnila například extremistickými, homofobními a proruskými názory. Podle dostupných informací v nejsledovanější televize Markíza skončila v roce 2015 poté, co v souvislosti s migrační krizí v EU sdílela příspěvky namířené proti uprchlíkům.

Podle Čaputové ústavně-právní důvody pro nejmenování členem vlády existují ze seznamu předložených kandidátů jen u Huliaka.

SNS je po volbách z konce září nejmenší parlamentní stranou. Ve vládě podle koaliční smlouvy obsadí ještě křeslo ministra sportu a cestovního ruchu; toto ministerstvo by mělo vzniknout na začátku příštího roku. Shodně sedm křesel v kabinetu obsadí Směr-SD a strana Hlas-sociální demokracie. Podle dosavadních vyjádření zástupců nové koalice premiérem bude Fico, který tuto funkci v minulosti zastával už třikrát.

Směr-SD své kandidáty na členy ve vládě dosud nezveřejnil. List Sme napsal, že strana nemá kandidáta na funkci ministra zahraničí a tento úřad by v nové vládě měl dočasně řídit Fico. Ministrem obrany by měl být Robert Kaliňák, který po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky v roce 2018 skončil ve funkci ministra vnitra. Ministrem dopravy Směr-SD podle Sme navrhl syna zpěváka populární kapely Elán Jozefa Ráže mladšího. Před pěti lety Směr-SD neuspěl u tehdejšího prezidenta Andreje Kisky s nominací Ráže mladšího na ministra vnitra; novou vládu tehdy skládala úřadující koalice pod vedením Směru-SD poté, co Fico v zájmu řešení politické krize po Kuciakově vraždě rezignoval na funkci premiéra.