Za kouř z grilu tvrdá pokuta. Přijde zákaz oblíbené letní zábavy i k nám?
22. 5. 2026 – 9:25 | Magazín | Jiří Rilke
Umíte si představit léto bez grilovaček? V některých městech už se jedná o realitu.
V Česku se jedná o tak automatickou věc, prakticky přírodní zákon, neotřesitelnou jistotu, jako že roztaje sníh a rozkvetou sněženky. Trochu se oteplí, trochu se zazelená a ze skoro každé zahrady prostě a dobře bude co víkend znít veselý halas a linout se kouř a vůně pečeného masa. Bez grilování ani ránu!
V některých částech Evropy se ale na náš národní letní sport začínají dívat skrz prsty. A to nejen kvůli rizikům požáru, ale také kvůli omezování emisí, protože, ruku na srdce, tradiční dřevěné uhlí není úplně nejekologičtější palivo pod sluncem.
Průkopníkem se stalo nizozemské město Amersfoort, které se rozhodlo pro rázný krok: Řídí se pomocí Stookwijzeru (ukazatele spalování), tedy systému, který monitoruje lokální čistotu ovzduší a povětrnostní podmínky.
Jakmile aplikace ukáže oranžovou nebo červenou barvu značící mizerné rozptylové podmínky (bývá to většinou za mlhy či při bezvětří), začne platit právně vymahatelný zákaz pálení dřeva a používání grilů na dřevěné uhlí. Kdo to poruší, riskuje tučnou pokutu: V přepočtu až 10 000 korun.
Všeobecná snaha o regulaci pevných paliv ve městech není sama o sobě žádnou novinkou a v různých formách na ni narazíme prakticky v celé Evropě – stačí vzpomenout na náš nedávný zákaz starých kotlů či regulace v sousedním Polsku, kde ve městech úřady zkoumají kouř z komínů pomocí dronů a běda, jak zjistí, že spalujete něco, co nemáte.
Obavám o grilování se proto nelze divit. Obzvlášť přihlédneme-li k zprávě Evropské komise z konce roku 2025, která tvrdě zkritizovala kvalitu grilovacího uhlí prodávaného na unijním trhu. Studie potvrdila, že při jeho spalování uniká do ovzduší obrovské množství škodlivin, včetně nebezpečného jemného prachu a oxidu uhelnatého, které přímo ohrožují zdraví obyvatel v hustě obydlených oblastech.
U nás žádný plošný zákaz grilování zatím nehrozí, ačkoliv se zákazem rozdělávání otevřených ohňů během suchého léta už zkušenosti samozřejmě máme.
A že by sousedské vztahy byly vždy na nejlepší úrovni, když přijde na grilování, se také tvrdit nedá: Jak upozorňuje například portál HomeInCube ve svém právním rozboru, kouř z balkonových grilů se řeší i přes paragrafy občanského zákoníku, jelikož zkrátka ne každý touží čichat sousedův gril a nechat si vyudit balkon či byt cizími briketami.
Obyvatelé bytových domů a lidé s dýchacími potížemi by tak případné městské regulace po vzoru Nizozemska pravděpodobně přivítali s nadšením.
Pro většinovou společnost by ale podobný krok znamenal menší apokalypsu. Opravdu se totiž bavíme o českém národním sportu: Podle reprezentativního průzkumu agentury Ipsos totiž griluje pravidelně 81 % Čechů, přičemž více než polovina z nich nedá dopustit právě na tradiční dřevěné uhlí.
Aktuální data z letošního jara navíc ukazují, že nás nezastaví ani zima a čtvrtina lidí peláší rozpálit uhlí na gril hned, jakmile teploty překročí deset stupňů.
Lidé napříč internetovými diskuzemi nebojácně hlásí, že elektrické či plynové grily nikdy nedokážou nahradit tu správnou "kouřovou" chuť masa a zákaz uhlí by proto ignorovali. Jakýkoliv pokus regulovat v Česku grilování kvůli emisím by tak nejspíš způsobil obrovský poprask a vlnu občanského odporu.