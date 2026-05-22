Potupa pro Agátu: Ornella jí vyfoukla cennou trofej. Má ji doma v krabici, potvrdil Kokta
22. 5. 2026 – 10:11 | Magazín | Jana Strážníková
Místo díků jen škorpení a prázdná polička, kde stávala trofej za Podcast roku. Kokta prozradil, kde skončila.
Je tomu necelý rok, co v tu dobu ještě nerozlučné kamarádky Agáta Hanychová a Ornella Koktová slavily vítězství v soutěži Podcast roku v kategorii „zábava a rozhovory“.
Domů si odnesly nablýskanou plaketu, která měla tento úspěch navždy připomínat. A tu si, jak se sluší a patří, hrdě vystavily přímo v natáčecím studiu.
Jenže, jak dobře víme, mezi kamarádkami došlo ke sváru a rozkolu, který už nejspíš nepůjde nijak spravit. Ornella se věnuje vlastním projektům, ačkoliv momentálně má nejspíš úplně jiné starosti kvůli skandálu s videem a sprostým řvaním na děti. Agáta naopak pokračuje v natáčení a vysílání zavedeného podcastu. Jen sama.
A právě proto si mohli fanoušci všimnout, že místo na poličce, kde se dřív skvěla zmíněná plaketa, najednou zeje prázdnotou.
„Ano, je to pravda. Plaketa měla ve studiu své čestné místo, ale už tam není. Nevím, kam se poděla,“ reagovala na dotaz eXtra.cz Agáta.
Naznačila, že nicméně tuší, co se s ní nejspíš stalo. A není úplně potřeba volat na místo Sherlocka Holmese, aby každého napadlo, kdo plaketu asi tak může mít.
„Tu plaketu měla u sebe Ornella kvůli natáčení a Agáta má zase ten diplom. Za mě jde o neexistující podcast,“ prozradil po naléhání téhož magazínu Josef Kokta, manžel nemanžel Ornelly Koktové.
„Ta plaketa je aktuálně pohřbená někde v krabicích, jelikož renovujeme dům a většina krabic je stále zabalená,“ prohlásil jakoby se snažil z trofeje udělat jen nedůležitou cetku. Obě dámy podle jeho slov o osudu plakety samy dobře ví.
„Podcast Agáta a Ornella, který cenu vyhrál, už neexistuje. Skončil jejich rozpadem,“ argumentuje Kokta.
Což ale samozřejmě není pravda, pořad pokračuje dál. S jiným moderováním, jasně, ale stejným publikem. Copak Kobra 11 přestala být Kobrou 11, když odešel Tom Kranich?