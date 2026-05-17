Psycholog rozebral rozchod Ondřeje Brzobohatého a Daniely Písařovicové: "Vina leží jinde"
17. 5. 2026 – 8:36 | Magazín | Jana Strážníková
Renomovaný psycholog se podíval na často propíraný rozpad vztahu dvou oblíbených celebrit.
Když Ondřej Brzobohatý a Daniela Brzobohatá (Písařovicová) váhali s oznámením konce vztahu, velmi dobře věděli proč. Je totiž tak nějak automaticky jasné, že když se něco podobně dramatického stane dvěma předním českým celebritám, veřejnost se zkrátka a dobře bude pídit po každém detailu.
Není to příjemné. Určitě by si to nejradši oba odpustili a v tichu a soukromí obrátili list. Ale je to prostě součást slávy.
K dobru ale rozhodně můžeme přičíst skutečnost, že se nejspíš nebude opakovat veřejná válka, která přišla po Ondřejově druhém rozvodu – s Taťánou Kuchařovou. S Danielou se totiž, jak tvrdí blízké zdroje, k sobě chovají naprosto důstojně a bezproblémově.
Jenže třetí rozvod je zkrátka třetí rozvod. Není velkým překvapením, že se ozývají i hlasy, které už mají jasno, že za všechno určitě může právě Ondřej. A pomluvy, které o něm šířila právě jeho bývalá žena, veřejnému mínění také nijak zvlášť nepomáhají – byť za ně byla (zatím nepravomocně) odsouzena.
K věci se pro eXtra.cz vyjádřil i renomovaný psycholog Jan Beer: „Jde o osobní věc manželů a stejně jako jim nikdo nemluvil do jejich rozhodnutí, jestli se mají vzít nebo ne, bylo by fajn nechat je i uzavřít společnou kapitolu bez záře reflektorů,“ nabádá lidsky.
„Život je složitější, než se zdá. Občas člověk mění blízké v průběhu života, protože se mění jeho potřeby i představa blízkosti. V mládí je pro některé muže například nejdůležitější potřeba pravidelného a častého intimního styku, když dosáhnou zralejšího věku, pak se často jejich hodnoty přizpůsobují nové, zkušenější realitě a potřebám dospělejšího muže. A dojít k tomu může i v průběhu na první pohled krátkého vztahu. Jenže to z obou stran,“ vysvětluje odborník.
Vinu selhání vztahu ale odhaduje někde zcela jinde a žádný vzorec ve třech rozvodech nevidí: „Co o tom vím, ale zas až tak moc to nesleduji, dvojice procházela trpkou a mnohaletou těžkou soudní pří, která jim pomluvami zasahovala výrazně do jejich soužití. To můžete být stokrát silní a stejně to může ohrozit jakékoli pouto. Pocity nespravedlnosti, řešení zákeřností někdy bolí tak, že to v tak výjimečných a hraničních situacích neustojí žádné manželství,“ prohlásil Beer.
„Možná se snažili, ale jejich vztah byl poznamenaný tolika ostřelováními jejich společného štěstí, že je to zcela vyčerpalo. Proto bych byl opatrný v tom, jestli soudíme ty správné, když na někoho ukazujeme prstem. Možná by naše ruka měla směřovat úplně někam jinam,“ zakončil.