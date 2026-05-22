Dnes je pátek 22. května 2026., Svátek má Emil
Počasí dnes 20°C Polojasno

Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic

22. 5. 2026 – 10:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic
Odpůrci sjezdu sudetských Němců v Brně zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Asi dvě stovky lidí přišly dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci.

Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců, mají připomínat oběti druhé světové války.

Lidé se začali scházet po 8:00, protest začal v 9:00, kdy z reproduktoru zazněla husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. "Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit o utrpení Čechů, Romů, partyzánů a všech obětí nacistického teroru. Chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Budou za nás mluvit fotografie okupace, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří za nás už mluvit nemohou," zahájila jedna z řečnic protest.

Barikádu lidé postavili asi za čtvrt hodiny. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovatele sjezdu, se protestující postavili, v jeden moment jej obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali jej k odchodu, označili ho za provokatéra.

Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně dnes a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Hlavní program bude o víkendu. Kromě proslovů a tradičních akcí, jako je krojovaný průvod, při něm zástupci sudetských Němců uctí také památku obětí nacismu u Kounicových kolejí, kde nacisté popravovali za druhé světové války české vlastence. Očekávají se protesty.

Tagy:
Německo demonstrace historie sjezd Sudety ČR
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Potupa pro Agátu: Ornella jí vyfoukla cennou trofej. Má ji doma v krabici, potvrdil Kokta

Nejnovější články