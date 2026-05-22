Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic
22. 5. 2026 – 10:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Asi dvě stovky lidí přišly dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci.
Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Krabice nesou například mapy Sudet či fotografie z odsunu sudetských Němců, mají připomínat oběti druhé světové války.
Lidé se začali scházet po 8:00, protest začal v 9:00, kdy z reproduktoru zazněla husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. "Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit o utrpení Čechů, Romů, partyzánů a všech obětí nacistického teroru. Chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Budou za nás mluvit fotografie okupace, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří za nás už mluvit nemohou," zahájila jedna z řečnic protest.
Barikádu lidé postavili asi za čtvrt hodiny. Proti jednomu z přítomných mužů, zřejmě podporovatele sjezdu, se protestující postavili, v jeden moment jej obstoupili a pokřikovali na něj. Vyzývali jej k odchodu, označili ho za provokatéra.
Sudetoněmecký sjezd začíná v Brně dnes a potrvá do pondělí, v Česku bude poprvé. Hlavní program bude o víkendu. Kromě proslovů a tradičních akcí, jako je krojovaný průvod, při něm zástupci sudetských Němců uctí také památku obětí nacismu u Kounicových kolejí, kde nacisté popravovali za druhé světové války české vlastence. Očekávají se protesty.