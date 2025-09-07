Bydlení je dražší než kdy dřív. Důchodci jako dojná kráva pronajímatelů
7. 9. 2025 – 8:45 | Zprávy | Anna Pecena
Senioři mají pocit, že jim stát přidává na důchodech, ale realita je jiná: co přidá, to nájem sežere. Pronajímatelé totiž moc dobře vědí, že starší lidé nemají kam utéct – a tak ceny letí nahoru. Výsledek? Každý měsíc mizí tisíce z peněženek důchodců jen proto, že bydlí tam, kde bydleli celý život.
Nájemní past: proč senioři platí víc než mladí
Mladí lidé mají možnost se stěhovat, sdílet byty nebo hledat výhodnější nabídky na internetu. Důchodce ale jen tak nikdo nepřesvědčí, aby balil kufry a šel do jiné čtvrti. Pronajímatelé to vědí – a proto na seniory cílí nejvyšší zvýšení nájmů. V tichosti, bez velkého humbuku, prostě každý rok pošlou dopis s navýšením.
Starší lidé často ani nevědí, že mají právo zvýšení odmítnout nebo vyjednávat. Z pohodlnosti či ze strachu před soudy raději kývnou. Výsledek? Platí víc než jejich mladší sousedé ve stejném domě.
Skryté poplatky a zbytečné platby
Není to jen samotný nájem. Často se k němu přidávají záhadné poplatky – „za údržbu domu“, „za správu“, „za služby“, které reálně stojí pár korun, ale seniorům je účtují jako zlatý servis. Přitom právě tito lidé mnohdy spotřebují méně vody, elektřiny či tepla než mladší nájemníci.
Obrovský problém je také neznalost. Důchodci málokdy zkontrolují vyúčtování energií a služeb, a tak platí i to, co nikdy nespotřebovali. Kolik starších lidí by našlo chyby, kdyby si nechali účty opravdu projít odborníkem?
Jak se bránit a ušetřit
Existuje několik způsobů, jak náklady snížit. První je nebát se zeptat – ať už pronajímatele, nebo přímo úřadu, na jaké dotace má senior nárok. Příspěvek na bydlení je v Česku stále málo využívaný, přitom jde o tisíce korun měsíčně.
Druhou možností je kontrola smlouvy. Pokud v ní pronajímatel účtuje poplatky, které nemají jasné zdůvodnění, je možné je reklamovat. A konečně – vyplatí se sdílet zkušenosti s ostatními. V mnoha městech existují poradny pro seniory, kde vám zdarma zkontrolují smlouvy a pomohou s vyjednáváním.
Závěr
Senioři jsou pro pronajímatele snadná kořist. Nechtějí se stěhovat, často neznají svá práva a bojí se konfliktů. Právě proto ale musejí být obezřetní – protože jinak budou platit za bydlení víc než kdokoli jiný. Bydlet důstojně nemusí znamenat doplácet na lidskou chamtivost. Stačí vědět, kde se nenechat obelhat, a mít odvahu říct: dost!