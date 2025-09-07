Vztah jak z plakátu! Oblíbená herečka celá září štěstím, ukázala se s partnerem
7. 9. 2025 – 9:06 | Magazín | BS
Tihle dva by rovnou mohli natáčet reklamy na spokojený vztah. Tady, zdá se, všechno funguje na výbornou.
Oblíbená herečka Denisa Nesvačilová už je s novým partnerem něco přes rok: Poprvé potvrdila, že našla štěstí s tajemným právníkem, někdy okolo loňského filmového festivalu v Karlových Varech.
Dvojice nemá potřebu své štěstí neustále předhazovat ostatním skrz noviny či sociální sítě, takže zase tolik informací nebo snímků z jejich společného souznění nemáme.
Výjimku tvoří několik zamilovaných vzkazů, které Denisa během roku přidala na Instagram. Díky nim víme, že partneru Michalovi říká láskyplně "Miško".
V páru si také nedávno vyrazili na předpremiéru nové řady Zrádců. A vypadá to, že tady se opravdu našli dva lidé, kteří se hledali celý život.
Připíjeli si, nenuceně, naprosto uvolněně se bavili, smáli se, vtipkovali a prakticky se jeden druhého celý večer nepustili. A co je vůbec nejlepší, ani trochu to nevypadalo, že by to snad dělali z povinnosti, že by se do čehokoliv museli nutit.
Nechceme samozřejmě nic předjímat, ale... Tady to vypadá vážně dobře.
Je ostatně celkem jisté, že i sama Denisa s podobným zhodnocením souhlasí. Stačí si vzpomenout na kouzelné vyznání z letošního března: „Cafe de Paris má jenom 37 tajných ingrediencí. My jich máme mnohonásobně víc. Třeba výročí na mezinárodní den štěstí. Nebo začátek astronomického jara. Astronomicky tě miluju, Miško,“ psala.
„Musím říct, že ještě před pár lety bych si nedokázala představit, že zrovna on bude můj princ,“ prozradila pak o něco později pro magazín Super. A jak už padají zmínky princů a podobně, do svatby nebývá daleko, mrk mrk!
Jak to dvojici na akci slušelo, zachytil například fotograf magazínu eXtra.cz. Podívat se můžete zde.
