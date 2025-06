Budete litovat! Jak překonat nutkání vrátit se k bývalému (i když vás to sakra láká)

Napište si tahák – a mějte ho pořád u sebe Seznam důvodů, proč jste se rozešli, není krutý. Je nezbytný. Vytiskněte si ho, vyfoťte si ho do mobilu a ideálně si u jména vašeho ex v kontaktech nastavte poznámku typu: „Nikito – přečti si tahák!!!“ A až vás popadne chuť mu napsat, otevřete si tahák. Vážně ho chcete zpět i s tím jeho věčně rozbitým Playstationem a pasivní agresí?

Vystřízlivěte z iluze Rozchod je jako kocovina. Nejdřív vás bolí hlava, pak si začnete pamatovat jen ty hezké momenty – a nakonec se ptáte, jestli by to přece jen nešlo zkusit znovu. Ale pozor – mozek miluje nostalgii . Vzpomíná na „dobré časy“ a elegantně zapomíná, že on vždycky přišel pozdě. A smrděl pivem. A že vám zlomil srdce. A že…Takže: připomeňte si, proč jste odešla. A jestli v tom hrál roli alkohol, nevěra nebo tyranie, tak si pište – druhý pokus by nebyl záchrana, ale omyl století.

Vraťte se mezi lidi (a ideálně s proseccem) Osamělost je zrádná. Vlezlá. A špitá do ucha, že by přece jen nebylo špatné mu napsat. V ten moment se ohákněte a jděte ven. Kino, vernisáž, stand-up, výstava bonsají – cokoliv, co vás dostane mezi lidi. Zasmějte se, zatančete si, povídejte si. Nové tváře a staré kámošky udělají divy. Jen se proboha nesnažte hned s někým spát. Nechte tomu čas – jinak jen přelepíte starou ránu novou náplastí.

Udělejte si z něj stand-up Je čas se zasmát. Vážně. Vezměte jeho největší prohřešky – třeba jak si myslel, že se kečup hodí ke všemu. Včetně palačinek – a udělejte si z toho show. Sežeňte kamarádky, nalejte víno a udělejte si večer „Ex Stand-up Night“. Čím víc se zasmějete, tím víc endorfinů a tím méně šance, že mu znovu napíšete.

Malý, ale výživný rituál Zbavte se jeho věcí. Symbolicky, dramaticky, jakkoli vám to pomůže. Hrnek, ve kterém pil, může skončit na podlaze. Košile může shořet při novoluní za zvuků Beyoncé. A jestli potřebujete zatančit bosá na balkoně, udělejte to. Ne pro něj. Pro sebe.

Pište – a palte Napište mu dopis. Klidně ho oslovte: „Milý bývalý…“ A pište všechno. Vztek, smutek, zklamání, nevyřčené věty. A pak to celé spalte. Můžete to zopakovat klidně desetkrát. Každé písmeno, které napíšete, vás zbaví další vrstvy bolesti. A uvolní místo. Pro radost, klid. Nebo nový začátek. (Ideálně s někým, kdo si pamatuje vaše narozeniny.

Kapitánkou vlastního života Představte si, že váš život je loď. Kdo drží kormidlo? Jestli ho drží vaše neodbytná touha vrátit se k ex, tak sorry – ta loď míří přímo na skálu. Vezměte si kormidlo zpět. Ujasněte si, co chcete. Kým chcete být. Kde chcete za rok bydlet, s kým snídat, jak se cítit. A podle toho si nastavte kurz.

Pište si vlastní pravidla Vaše životní hodnoty nejsou citáty z Instagramu. Jsou to vaše pravidla hry. A ta si určujete vy. Nepřejímejte je od druhých. Pište si je sama. Vy víte nejlépe, co vám dělá dobře. A taky víte, co vám ubližuje – i když vám to mozek občas zapomene říct. Tak mu to připomeňte.

Naučte se říkat „ne“ Ne jeho zprávám. Ne vnitřnímu hlasu, který po nocích šeptá, že to možná nebylo tak zlé. A hlavně: ne narušování vašich hranic. Učte se je držet pevně. Láska totiž není oběť. Láska je úcta. A začíná u vás samotné.