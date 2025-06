Buď pořádný vztah, nebo nic. Slavná herečka: "Věřím v lásku na první pohled"

27. 6. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbenou herečku na žádný nezávazný úlet nepřemluvíte, vyznává pouze vážné vztahy.

Sympatická herečka Hana Vagnerová se často objevuje v rolích, které se nijak nebojí zabíhat do romantiky a dotýkat se lásky a vztahů. Pro Hanku se vůbec jedná o blízké téma, protože, jak přiznala v rozhovoru s eXtra.cz, citům dokáže propadnout až po uši.

„U mě to bylo vždycky buď hluboké spojení, nebo nic. A když už jsem s někým byla, tak dlouho. Můj nejkratší vztah trval pět let,“ prozradila. Žádné úlety, žádné zkoušky, žádná nezávazná přátelství s výhodami.

Když už ale potká někoho, kdo stojí za minimálně pět let vztahu, ví to většinou docela rychle, někdy i okamžitě: „U všech mých vztahů, které za něco stály, si naprosto jasně pamatuju ten moment, kdy jsem toho člověka poprvé uviděla a věděla jsem, že to bude důležité. Bylo to okamžité napojení, něco hlubokého. Pokud to tam nebylo, vlastně mě to ani moc nezajímalo,“ popisovala.

„Na lásku na první pohled rozhodně věřím,“ dodala. Což dává smysl, vzhledem k tomu, že už ji několikrát zažila.

Závěrem ještě přidala radu do života, kterou bychom si k srdci mohli vzít všichni: „Když mě přepadne stres, zastavím se a uvědomím si, že mám vlastně všechno, co potřebuji. Domov, práci, jídlo. To není samozřejmé. A štěstí nemá přijít až jednou, ale tady a teď.“