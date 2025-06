Netanjahu zastavil humanitární pomoc na sever Pásma Gazy

27. 6. 2025 – 6:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dal armádě dva dny na to, aby vypracovala plán, jak zabránit palestinskému teroristickému hnutí Hamás v rozkrádání humanitární pomoci v Pásmu Gazy.

Informovaly o tom v noci na dnešek server The Times of Israel (ToI) a deník Haarec. Server ToI s odvoláním na televizi Channel 12, jež citovala nejmenovaného izraelského činitele, napsal, že izraelská vláda opět zastavila dodávky pomoci do Gazy. Podle deníku Haarec se zastavení dodávek týká severní části Pásma Gazy a Netanjahu tak rozhodl poté, co mu krajně pravicový koaliční partner pohrozil odchodem z vlády.

Od konce května pomoc v Pásmu Gazy rozděluje zejména organizace Humanitární nadace pro Gazu (GHF) podporovaná Izraelem. Distribuce pomoci jinými nevládními organizacemi či úřady OSN je od té doby velmi omezená. GHF na tomto území rozlohou menším než Praha, kde přežívají v katastrofálních podmínkách přes dva miliony lidí, vytvořila pouhá čtyři distribuční střediska. Žádné z nich není na severu Pásma Gazy, jedno je v centrální části jižně od koridoru Necarim, jímž izraelská armáda pásmo rozdělila, a tři jsou na jihu v oblasti Rafáhu nedaleko egyptských hranic.

Podle OSN je množství pomoci nedostatečné a rozdělování provází chaos, lidé musí jít řadu kilometrů, aby došli k distribučnímu centru GHF a mnohdy se pak na ně ani pomoc nedostane. Navíc téměř každý den umírají Palestinci čekající na jídlo při izraelské střelbě, kterou armáda označuje za varovné výstřely kvůli osobám, které se k ní přiblížily "podezřelým způsobem". GHF tyto incidenty popírá.

Před GHF distribuoval většinu humanitární pomoci v Pásmu Gazy Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), který má dlouhodobě spory s izraelskou vládou a který nyní kritizuje systém GHF s tím, že porušuje humanitární principy. Jednak je pomoci málo, distribuci provází zmatky a o tom, kdo ji dostane, rozhoduje organizace podporovaná Izraelem. Systém kritizují i další humanitární organizace a úřady OSN.

Izraelská armáda dlouhodobě tvrdí, že Hamás pomoc rozkrádá a zneužívá. Z tohoto důvodu a také ve snaze přimět Hamás k propuštění zbývajících rukojmích izraelská vláda nepouštěla do Pásma Gazy humanitární pomoc od začátku března skoro tři měsíce. Humanitární organizace a úřady OSN ale tvrdí, že před tím neměly informace o tom, že by Hamás dodávky pomoci ve větším množství rozkrádal.

Server ToI dnes zveřejnil video z palestinských médií, na nichž jsou kamiony s humanitární pomocí v severní části Pásma Gazy. Potraviny z nich podle zpráv, které nelze nezávisle ověřit, rozdávají lidem místní klany a skupiny, které operují pod správou teroristického hnutí Hamás. Hamás ovládl Pásmo Gazy po ozbrojených střetech s palestinským hnutím Fatah v roce 2007, dva roky poté, co oblast okupovanou od roku 1967 Izraelem opustili na základě mírové dohody poslední židovští osadníci.

Server ToI v noci na dnešek citoval zprávu stanice Channel 12, která s odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele uvedla, že izraelská vláda humanitární pomoc do Gazy znovu zastavila, dokud armáda nepředloží plán, jak zabránit Hamásu v rozkrádání pomoci. Premiér jí na to dal dva dny. Podle stanice Channel 12 k tomuto plánu Netanjahu armádu vyzval poté, co mu krajně pravicový ministr Becalel Smotrič pohrozil odchodem z kabinetu.