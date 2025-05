Brněnští vědci prokázali jeden ze způsobů, kterým koronavirus proniká do mozku.

18. 5. 2025 – 12:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Vědci z brněnské Masarykovy univerzity prokázali jeden ze způsobů, kterým koronavirus proniká do mozku nakažených.

Při svém výzkumu se zaměřili na tzv. choroidální plexus, tedy část mozku produkující mozkomíšní mok, u níž je známo, že může být vstupní branou pro průnik některých patogenů. Prostřednictvím analýzy u 24 zemřelých pak právě v této části mozku virus objevili a vysledovali jeho cestu. Porozumění mechanismům přenosu viru je klíčové pro objasnění patologických změn v mozkové tkáni spojených s onemocněním covid-19. ČTK to řekl jeden z autorů Peter Solár. Studii zveřejnil americký prestižní časopis Journal of Medical Virology.

Koronavirus primárně napadá dýchací cesty, může se však dostat i do mozku a u některých pacientů mít neurologické dopady. Projevují se pak třeba jako poruchy paměti a problémy se soustředěním, závratě nebo úzkosti a deprese. "Dosud se předpokládaly dvě hlavní možné cesty, jak se virus do mozku dostává. První je skrz krevně-mozkovou bariéru a druhá přes čichový nerv. Ověřit tyto možnosti by ale bylo velmi náročné, jsou to pouze hypotézy. Na základě našeho dřívějšího výzkumu jsme měli teorii, že existuje i jiná cesta, a to přes hemato-likvorovou bariéru, tedy přes choroidální plexus," uvedl přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Marek Joukal.

Na rozdíl od krevně-mozkové bariéry je ta hemato-likvorová méně odolná a patogeny skrz ni mohou pronikat snadněji. "Analyzovali jsme 24 zemřelých, u kterých byla prokázána přítomnost koronaviru v mozku. U šesti jsme zachytili virus v choroidálním plexu. Následně jsme použili imunohistochemickou metodu a přítomnost viru vizualizovali. Jako první jsme tedy dali přímý průkaz toho, že se virus přes tuto bariéru do mozku dostává," řekl neurovědec Omar Šerý, jenž se na výzkumu podílel.

Pro lidi, u kterých se virus dostal do mozku, může mít onemocnění vážnější následky. "Nelze ale stoprocentně říct, zda je příčinou neurologických příznaků covid. Pokud lidé nějaké příznaky mají, měli by navštívit specializované ambulance, které se tzv. long covidu věnují," zdůraznil neurochirurg Solár. Studie podle Solára otevírá další možnosti výzkumu týkající se toho, jak průniku viru do mozku zabránit. Případně může v budoucnu sloužit pro vývoj léčby ke zmírnění postižení centrálního nervového systému, dodal.