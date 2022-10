Aktualizováno: Britové mají svého Obamu: Karel III. jmenoval premiérem Rishiho Sunaka

Král Karel III. dnes jmenoval novým britským premiérem Rishiho Sunaka a pověřil ho sestavením kabinetu. Sunak zvítězil ve vnitrostranického klání o post nového lídra Konzervativní strany a jako šéf vlády nahradí Liz Trussovou, která dnes panovníkovi v Buckinghamském paláci předala svou rezignaci.

Dvaačtyřicetiletý Sunak se stal v pořadí 57. premiérem Spojeného království a je nejmladším šéfem vlády za posledních 200 let. Je také prvním britským premiérem, který není běloch. Pro Karla III. bylo jmenování ministerského předsedy premiérou, Trussovou do funkce krátce před svou smrtí uvedla ještě královna Alžběta II.

Sunak je už třetím britským ministerským předsedou za poslední dva měsíce. Začátkem září premiérský úřad opustil Boris Johnson, jehož nahradila Trussová. Ta byla premiérkou nejkratší dobu v britské historii. Její rychlý konec v Downing Street způsobily kontroverzní vládní plány na řešení ekonomické krize, které vyvolaly paniku na trzích a pád libry.

Karel III. jmenoval premiérem Rishiho Sunaka | zdroj: Profimedia

Nový ministerský předseda prohlásil, že byl jmenován částečně proto, aby napravil chyby, kterých se dopustila jeho předchůdkyně Liz Trussová. Británii varoval, že zemi čekají obtížná rozhodnutí, aby překonala „hlubokou hospodářskou krizi“. Ve svém prvním projevu před sídlem premiérů v Downing Street slíbil, že v centru jeho pozornosti bude „ekonomická stabilita a důvěra“.

„Chci vzdát hold své předchůdkyni Liz Trussové. Nemýlila se, když chtěla zlepšit růst v této zemi. Je to ušlechtilý cíl,“ uvedl Sunak. „Udělala však některé chyby, které se nezrodily ze zlé vůle nebo špatných úmyslů. Právě naopak. Ale přesto to byly chyby. A já jsem byl zvolen vůdcem své strany a vaším premiérem částečně proto, abych je napravil,“ dodal.

Sunak uvedl, že jeho hlavní prioritou bude řešení ekonomické krize, kvůli níž mají miliony Britů problémy s placením účtů za potraviny a energie. „Naše země čelí hluboké hospodářské krizi. Důsledky covidu stále přetrvávají. Putinova válka na Ukrajině destabilizovala energetické trhy a dodavatelské řetězce po celém světě,“ řekl Sunak. „Hospodářská stabilita a důvěra jsou pro mě ústředním bodem programu této vlády. To bude znamenat, že přijdou těžká rozhodnutí,“ uvedl.

Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v úterý dne 25. října 2022 gratulační dopis premiérovi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Rishi Sunakovi: https://t.co/XaWOUMLDpC — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 25, 2022

Mezi své priority Sunak zařadil také silnější zdravotnický systém, lepší školy, bezpečnější ulice, kontrolu hranic, ochranu životního prostředí, podporu ozbrojených sil či budování ekonomiky, která využije pobrexitové příležitosti.

Podle politické reportérky stanice Sky News Beth Rigbyové bylo na Sunakově projevu charakteristické zejména to, že vyslovil to, co předtím neřekla Trussová. Uznal, že předchozí kabinet udělal chyby a že před ním jako před novým premiérem stojí obtížný úkol znovu si získat důvěru občanů. „Tato vláda bude mít integritu, profesionalitu a odpovědnost na všech úrovních. Důvěra se získává a já si získám tu vaši,“ řekl Sunak v projevu.

Kromě stabilizace britské ekonomiky se Sunak musí pokusit sjednotit vládní stranu, která se kromě neshod potýká s rekordně nízkou podporou voličů v průzkumech veřejného mínění. Konzervativní zákonodárkyně Victoria Atkinsová prohlásila, že strana se pod Sunakovým vedením „uklidní“. „Všichni chápeme, že se nyní musíme skutečně postavit za Rishiho - a po pravdě řečeno, přesně to strana udělala,“ řekla rozhlasové stanici LBC.

Sunak udělá pro Británii maximum, myslí si jeho tchán a indický miliardář Múrti

Sunak udělá pro Spojené království maximum, prohlásil jeho tchán, indický miliardář Nárájan Múrti, který založil a téměř stoprocentně vlastní nadnárodní technologický gigant Infosys.

„Gratuluju Rishimu,“ uvedl v prohlášení Múrti, jehož jmění časopis Forbes oceňuje na 4,5 miliardy dolarů (116 miliard korun). „Jsme na něj hrdí a přejeme mu úspěch. Jsme přesvědčeni, že pro lid Spojeného království udělá maximum,“ dodal.

Indy potěšilo Sunakovo zvolení do čela konzervativců v den hinduistického Svátku světel díválí, který představuje vítězství světla nad tmou, dobra nad zlem a poznání nad nevědomostí. Indický premiér Naréndra Módí vyjádřil naději, že se vztahy obou zemí budou dále zlepšovat.

Poslední premiérský projev Liz Trussové | zdroj: Profimedia

Úspěch Sunaka, který je praktikujícím hinduistou, přivítalo podle Reuters jako „historický a pozoruhodný čin“ také mnoho dalších indických politiků. V Indii v pondělí pozdě večer bylo jeho jméno jednou z nejvíce vyhledávaných a zmiňovaných položek na twitteru.

Představitel chrámu, který Sunak navštěvuje v britském Southamptonu, dokonce uvedl, že Británie nyní zažívá svůj vlastní „okamžik Baracka Obamy“. Bývalý americký prezident byl však do Bílého domu zvolen, zatímco Sunak se stal lídrem konzervativců bez stranického hlasování a pouhé dva měsíce poté, co řadoví členové strany rozhodující o nástupci Borise Johnsona dali před Sunakem přednost nyní rezignující Liz Trussové.

Sunakova manželka Akshata Murthyová je indickou občankou, jejíž podíl ve společnosti Infosys činí 0,93 procenta v hodnotě přibližně 721 milionů dolarů (17,1 miliardy korun). Společné jmění páru, které se odhaduje až na 730 milionů liber, rozděluje britskou veřejnost. Sunakovi v létě během jeho prvního souboje o post konzervativního lídra uškodilo odhalení, že jeho žena neplatila v Británii daně ze svých zahraničních příjmů díky statusu, který mají k dispozici cizinci, kteří nepovažují Británii za svůj trvalý domov. Murthyová poté oznámila, že britské daně ze svých celosvětových příjmů začne platit.

Složení nového kabinetu bude možná známo ještě dnes

O složení Sunakovy vlády se zatím pouze spekuluje. Britská média shodně píší, že své posty si zřejmě udrží ministr financí Jeremy Hunt nebo ministr vnitra Grant Shapps. Povýšení pravděpodobně čeká Penny Mordauntovou, která až do pondělka se Sunakem soupeřila o podporu konzervativních zákonodárců. Dosud v kabinetu zastávala roli koordinátorky vládní agendy v Dolní sněmovně, nově by mohla usednout do křesla šéfky diplomacie.

Ve vládě mají šanci být i Suella Bravermanová a Kemi Badenochová, které Sunaka v souboji o místo nového lídra vládní strany podpořily. Vedení některého z resortů možná čeká i Dominika Raaba, Michaela Govea nebo Olivera Dowdena.