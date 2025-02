Bratr Agáty Hanychové přiznal psychické problémy: "Nedokážu žít bez rituálů"

Bratr slavné influencerky Vincent otevřeně promluvil o svých problémech a popsal, jak se zlepšil jeho život, když se konečně rozhodl vyhledat pomoc.

Vincent Navrátil je syn Veroniky Žilkové a bratr známé influencerky a bývalé modelky Agáty Hanychové. Vincent kráčí ve stopách své matky a věnuje se umělecké, herecké dráze. Lehké to ale nemá, protože mu klacky pod nohy hází nepříjemná psychická porucha.

Obsedantně kompulzivní porucha a její vliv

Vincent se o svých problémech otevřeně rozpovídal před dvěma lety v pořadu „7 pádů Honzy Dědka“. Přiznal, že trpí obsedantně kompulzivní poruchou (OCD), která se projevuje kupříkladu nutkavou potřebou vykovánat rituály. Jde o tak silnou nutnost, že bez potřebného rituálu nemůže Vincent pořádně fungovat: „Mám rituály, které dělám, když dělám určité věci,“ svěřil se. Jako příklad uvedl, že při zamykání dveří má nepřekonatelnou potřebu opakovaně říkat třeba: „Zamčeno, zamčeno, prrr, prrrr.“ Předvedl to dokonce před publikem, což vyvolalo smích, ale ono když se člověk zamyslí a představí si, že mu vlastní hlava nedovolí bez podobných zvyků žít a musí je dennodenně až do úmoru opakovat, najednou to až taková legrace není.

Obsedantně kompulzivní porucha je velmi obtížně léčitelná a vyžaduje nejen medikaci, ale také silnou vůli pacienta. Vincent se snaží bojovat, ale přiznává, že to není snadné.

Hypochondrie

Jako by snad jedna porucha nestačila, Vincent je ještě k tomu hypochondr. Což je zase slovo, které se s oblibou používá v nadsázce či v pejorativním kontextu, ale opravdovému hypochondrovi vážně není co závidět. Však si představte, že žijete v konstantním svíravém až paralyzujícím strachu, že je s vámi něco špatně a že vás to každou chvíli zabije.

Vincent prozradil, že trpí častými obavami o zdraví a pocitem, že se o něj pokouší různé nemoci. Například v době natáčení zmíněného pořadu měl strach, že oslepne. „Nevím, co mi je, bolí mě oči. Já mám každý den jinou chorobu. Teď jsem momentálně ve stadiu oslepnutí,“ popsal své pocity.

Hledání pomoci a cesta k uzdravení

Vincent dlouhou dobu své psychické problémy ignoroval a snažil se je potlačovat, což je, jak už dnes víme tak nějak všichni, zhruba ta nejhorší věc, kterou můžete s psychickými problémy udělat. „Byl jsem hloupej, svý strachy jsem potlačoval, úzkosti ignoroval a tělo neposlouchal. Všechno se zhoršovalo, dokud jsem nepřijal, že jedinej, kdo mi může pomoct, je ten, co mi nejvíc ubližuje. Já sám,“ uvedl Vincent v rozhovoru pro web Extra.

Nakonec se naštěstí rozhodl vyhledat odbornou pomoc a začal chodit k psychologovi. Díky tomu si uvědomil, že na sobě bude muset pracovat.

Vincent také v souvislosti s odholdáním vyhledat pomoc podstoupil kompletní zdravotní testy. A co nezjistil – některé jeho problémy souvisí se stravou: „Zjistil jsem, že místo celoživotního zkoušení různých léků stačilo, abych přestal jíst určitý potraviny. Byl jsem ignorantský sám vůči sobě. Hledejme problémy v sobě, ať už mluvíme o psychice, zdraví, nebo partnerství,“ dodal.