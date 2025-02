Legendární herec slaví 75. Ve filmech zářil, ale doma? S vlastním synem nemluvil 10 let

Nakažlivě charismatický sympaťák z českých filmů to neměl doma vždycky úplně lehké. A ne vždycky za to mohli ostatní.

Slavný český herec, dabér a moderátor Jaromír Hanzlík oslavil tento týden významné jublileum: Je mu 75 let. Umělec se proslavil rolemi v nezapomenutelných filmech jako Sanitka, Slavnosti sněženek nebo Postřižiny. Hanzlíkova cesta životem se však rozhodně neobešla bez klacků pod nohama a není proto divu, že herec občas klopýtal.

Odchod z divadla a hurá do Švýcarska

Hanzlík dlouhá léta působil ve Vinohradském divadle – strávil tam necelých 30 let. Za tu dobu se vypracoval na pozici klíčového člena souboru a za své účinkování dostal v roce 1988 i titul zasloužilého umělce.

Na konci sezóny v roce 1992 si ale najednou sbalil své saky paky, odešel z divadla a odjel do Švýcarska. Ono po třiceti letech v jedné práci se jistému vyhoření nelze divit, není proto až takové překvapení, že si Hanzlík chtěl odpočinout. Původně plánoval roční oraz pod helvetským křížem, nakonec ale zůstal v zahraničí celých deset let.

Hanzlík se cítil vyčerpaný hektickým životním stylem, dokonce se s hořkým úsměvem označoval za "veverku v kleci". Kolegové z divadla se ho snažili přesvědčit, aby zůstal na alespoň ještě jednu hru, ale Hanzlík nic nedbal a stejně odjel.

Pekelné vztahy v rodině

Jaromír Hanzlík má syna Davida, který začal svého otce vnímat jako významnou osobnost až v roce 1977, kdy ho viděl v roli Hamleta. O žádném harmonickém vztahu ale nemůže být řeč: „Táta je přísný na sebe i na ostatní, má rád všechno přesně nalajnované a vždy hledá nejrychlejší řešení,“ uvedl David v dokumentu Léta s Jaromírem Hanzlíkem. Hanzlík prý neváhal okamžitě křičet, trestat nebo dokonce klesnout k fyzickému násilí, kdykoliv David udělal chybu. A podobná výchova moc základů k milujícím rodinným vztahům samozřejmě nepoloží.

Největší problémy nastaly během Davidova dospívání. Později si k sobě sice našli cestu, ale nejdřív přišel největší konflikt: David si v otcově domě otevřel restauraci, které se ale moc nedařilo a syn se dostal do finančních problémů. Potřeboval pomoct a požádal otce o dočasné snížení nájmu, aby se mohl postavit zpátky na nohy. Hanzlík to z těžko pochopitelného důvodu odmítl, což syna vytočilo do běla a oba muži spolu pak nepromluvili dobrých deset let.

Doma to občas skřípalo, ale v profesní rovině nelze Jaromíra Hanzlíka považovat za nic menšího než jednu z nejvýraznějších postav české herecké scény vůbec.