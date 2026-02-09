Dva absolutní zoufalci! Slavná modelka ostře tepe Kotka se Solfronkem
9. 2. 2026 – 9:01 | Magazín | Jiří Rilke
Kontroverzní humor v podcastu o účastnicích reality show Bachelor nenechal slavnou modelku v klidu.
Pan dokonalý z první řady Bacheloru, Honza Solfronk, a moderátor Jakub Kotek, se ve svém podcastu Bachelor Special pustili do hodnocení slečen, které byly k vidění právě v reality show Bachelor.
Což by samo o sobě ještě nemusela být až taková tragédie. Jenže pánové k tématu přistoupili s grácií průměrných žumponorů a vypustili do světa humor, ze kterého by bylo stydno i panicům na učňáku.
„Tereza je čabina. Oproti těm holkám je prostorově nejvýraznější,“ hlásil například Kotek.
„A já ti říkám, že by sis to s ní užil a já taky,“ oponoval Solfronk mužně.
Proč jen se s ním ta Sabina rozešla, že?
Nepříliš vhodné komentáře samozřejmě neskončily jen u Terezy, na přetřes přišla i "vietnamská prsíčka" a další vrcholy vytříbeného džentlmenství.
Na video obou pánů pak velmi ostře reagovala modelka Linda Bartošová, která se už dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti poruchy příjmů potravy a feminismu.
„Vůbec nevím, kde jste vzali ten dojem, že máte právo komentovat ženský těla tímhle stylem. Dva absolutní zoufalci. Asi zoufale potřebujete pozornost, ale zkuste ji, prosím, nasbírat někde jinde než na ženských tělech nebo na ženské sexualitě,“ navezla se do debatované dvojice.
Kotek se pak pokoušel věc zlehčovat, když se ale Bartošová ohradila s konkrétními citacemi, moderátor vytasil další zbraň na úrovni a Lindino video nahlásil coby porušení duševního vlastnictví, načež ho Instagram smazal. Magicky pak nenápadně zmizelo i původní debatované video, v němž se Solfronkem hodnotili těla soutěžících.
„Je to další lekce maskulinity: neomluvit se, nepřiznat chybu, neschopnost sebereflexe, nedostatek zodpovědnosti, nahlásit video a pokračovat v krasojízdě, jako by se nic nestalo,“ glosovala celou věc Bartošová.