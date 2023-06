Boris Johnson se odporoučí ze sněmovny. Dohnala ho aféra s večírkem za covidu

Při vyšetřování vyšlo najevo, že Johnson lhal poslancům, před nimiž porušení vládních protipandemických pravidel popíral.

Po odstoupení Johnsona, který loni skončil jako premiér, budou vypsány doplňující volby pro volební okrsek Uxbridge a South Ruislip, který konzervativní politik zastupoval v Dolní sněmovně od roku 2015.

Demonstrant drží před budovou parlamentu v centru Londýna transparent s nápisem „Boris Johnson je lhář a podvodník“. | zdroj: Profimedia

Imunitní výbor britského parlamentu už v březnu v předběžné zprávě konstatoval, že existují důkazy, které vyznívají proti Johnsonovi. Předmětem vyšetřování bylo tvrzení tehdejšího premiéra z prosince 2021, že jeho kancelář neporušila pořádáním večírků žádná koronavirová opatření.

Zpráva zkoumala, zda Johnson o porušování pravidel ve svém úřadu věděl, a zda tedy poslancům později úmyslně lhal.

„Nelhal jsem a věřím, že i (členové) výboru to v srdci vědí... Vědí velmi dobře, že když jsem mluvil ve sněmovně, říkal jsem to, co jsem tehdy považoval za pravdivé," řekl ke zprávě Johnson. „Stále nepředložili jediný kousek důkazu, že jsem vědomě a lehkovážně uvedl sněmovnu v omyl,“ dodal.

Funny that despite all his jogging @BorisJohnson actually seems to get fatter. #TheObeseYeti pic.twitter.com/kHdoSSAEEn