Bojí se nejhoršího? Agáta Hanychová: "Závěť už mám napsanou"
31. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Známá influencerka nehodlá nechat nic náhodě.
Někteří lidé se nechávají vést životem v tak trochu rimbaudovském stylu a závěť neřeší ani když jim táhne na devadesát, jiní zase potřebují mít jistotu a pevně nalinkovanou budoucnost.
Známá influencerka a také úspěšná podnikatelka Agáta Hanychová, která letos oslavila čtyřicáté narozeniny, má sice v našich myslích pořád image rebelky a divošky, jenže před skutečností, že jakmile jde o děti, Agáta je příkladná maminka, která by šla i přes mrtvoly, nelze zavírat oči.
O potomky se zkrátka stará, jak to jen jde. A myslí i na to, aby se měli dobře, až tu jednou nebude: Už stihla dokonce i sepsat závěť.
Nejedná se ani o úplně nový nápad: „Už před rokem,“ říká Agáta o závěti v rozhovoru pro Blesk.
„Tak si říkám: čtyřicet, měla bys přestat kouřit, protože těm dětem musíš vydržet, což se mi nedaří. Vrásky neřeším, ale spíš to, abych dětem vydržela co nejdéle. To je pro mě podstatné. Abych ještě Miu, teď Rózu, které jsou dva roky, odvedla k oltáři,“ zamyslela se.
Ze stárnutí má však obavy: „Nejsem s tím smířená. Už začínám být stará, táhne mi na padesát a je to šílené. Obecně žádné narozeniny slavit nechci, nemám je ráda. Čtyřicátiny jsem si taky říkala, že nebudu slavit,“ přiznala.
Pro manžela Mirka Dopitu má jen a pouze slova chvály: „On si umí užívat života, směje se. Teď jsme byli o víkendu na houbách a střídali jsme se, protože holčička nechtěla ťapat. Já jsem někde sbírala obrovské praváky a z dálky slyšela smích. Mirek fakt umí udělat to, že holčičky jsou strašně šťastné, a to je pro mě asi nejdůležitější,“ usmívala se.
Mezi rozšířenou rodinu ale tak trochu počítá i svou komunitu na sociálních sítích: „Komunita na Instagramu jsou fakt moje holčičky, se kterými žiju, se kterými pláču, se kterými se směju, se kterými vařím, se kterými se líčím,“ přiznala.