Lidl překvapil: levné maso, ryby i sýr. Ceny, které nevydrží
31. 10. 2025 – 6:16 | Magazín | Anna Pecena
Od čtvrtka 30. října do neděle 2. listopadu 2025 přichází LIDL s akčním letákem, který rozproudí krev všem, kdo milují slevy. Od levného ovoce až po luxusní maso – ceny letí dolů a regály se možná vyprázdní dřív, než se nadějete.
Potraviny, které jdou na dračku
V této části nabídky se objeví oblíbené základní položky, které jdou na dračku – a cenově se jim to vyplatí. Například kaki za 8,90 Kč. Pivo světlé výčepní 10° Gambrinus za 11,90 Kč – ideální pro víkendový kout v domě. Šunka na rohlík značky Pikok jen za 12,90 Kč.
Sýr Mozzarella značky Pilos za 14,90 Kč rozhodně zaujme příznivce jednoduchých večeří. A nezapomeňme mandarinky: s cenou 21,90 Kč za kilogram patří mezi ty, které byste mohli jen tak hodit do košíku a nepřemýšlet. Při takových cenách dostává běžný nákup novou dynamiku – jako by vás řetězec vyzýval: „Nakup teď, než to zmizí!“
Maso, ryby a opravdové speciality
Chcete-li opravdu rozšířit nákupní sortiment a sáhnout po něčem mimo běžné potraviny, tady je část nabídky, kterou byste měli mít na radaru. Hovězí steak nízký roštěnec za 45,90 Kč – to je cena, která u kvalitního kusu masa zaujme. Sumec velký filet za 32,90 Kč, stejně jako pstruh lososovitý filety za stejnou cenu – pro ty, kteří hledají něco jiného než běžné kuře či vepřové. Křepelka za 119,90 Kč bude zajímavou volbou pro výjimečný večer.
Toto nejsou slevy „jen na papíře“, je to nabídka, která vypadá jako šance – a pokud budete mít štěstí, může znamenat opravdový nákupní triumf.
Spotřební zboží a domácnost: když cena hraje prim
Na vzhled možná běžné věci, ale když se cena sníží, najednou mají novou váhu. Například toaletní papír 2vrstvý Floralys za 34,90 Kč – základní výbava domácnosti za výjimečnou cenu. Energetický nápoj Red Bull za 39,90 Kč – připraven pro potřebu rychlé vzpruhy. A technické pomocníky nevynecháme: skartovačka SilverCrest za 999,00 Kč – pro ty, kteří se rozhodli dát domácnosti (či home-office) punc pořádkumilovného místa.
Vše podstatné: sledujte datum platnosti – tyto nabídky platí jen do neděle 2. listopadu, a kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Závěrem: jestli máte v plánu udělat velký nákup nebo jen doplnit domácnost, tento leták od LIDLu stojí za pozornost. Základní suroviny, luxusnější maso i domácí spotřební zboží fungují jasně: nízká cena, krátká platnost, vysoká výzva. Nečekejte – dejte košíku výhodu.