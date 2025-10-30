Dnes je čtvrtek 30. října 2025., Svátek má Tadeáš
Dobroty hotové do dvaceti minut: Halloween vás tentokrát nezaskočí

30. 10. 2025 – 20:58 | Magazín | Veronika Borská

30. 10. 2025 – 20:58 | Magazín | Veronika Borská
zdroj: Freepik.com
Halloween nemusí znamenat hodiny v kuchyni a stres z pečení. Stačí pár nápadů, které zvládnete připravit za chvíli  a přesto budou vypadat jako z kouzelné cukrárny. Dýňové sušenky, čokoládoví netopýři nebo banánoví duchové? Tohle všechno zvládnete do dvaceti minut, a navíc bez speciálních forem nebo složitých ingrediencí.Stačí otevřít lednici, zapojit  trochu fantazie a nechat se vést duchem Halloweenu – doslova i obrazně.

Nemusíte zažívat strach z nadcházejících akcí. Stačí se podívat, co vám zbylo v lednici, a doplnit to o pár jednoduchých surovin, které máte možná už doma – sušenky, banány, čokoládu nebo pár dýňových semínek. Z běžných ingrediencí vykouzlíte dobroty, které budou bavit děti i dospělé. Ať už plánujete malou halloweenskou party, nebo jen sladké posezení po večeři, tyhle rychlé nápady vám zachrání čas i reputaci.

A pokud máte po ruce něco tak obyčejného jako rohlíky, párky, mouku a vajíčka, věřte, že i z nich dokážete během dvaceti minut vytvořit halloweenské kouzlo. Z párků se stanou veselé mumie, z vajíček strašidelná očka a rohlíky se promění v křupavé pavoučí prsty. Trocha fantazie, špetka humoru a Halloween bude zachráněn dřív, než se setmí.

hallowenské sushi knedlíčky zdroj: Freepik.com

Halloweenské sushi knedlíčky: strašidelně dobrý nápad, který si zamilujete!

Zapomeňte na klasické muffiny nebo dýňové sušenky – letos zkuste něco opravdu originálního! Tyto halloweenské sushi knedlíčky ve tvaru mini dýní jsou nejen vizuálně dokonalé, ale i nečekaně jednoduché na přípravu. Stačí rýže, kousek čerstvého lososa a trocha kreativity. Výsledek? Půvabně „strašidelné“ kousky, které rozzáří váš stůl i sociální sítě.

Jak na to:

Budete potřebovat:

  • sushi rýži
  • rýžový ocet, cukr, sůl
  • čerstvého lososa (na plátky)
  • listy nori (na oči a ústa)
  • kousek okurky nebo jarní cibulky (na stopku)

Postup:

  1. Uvařenou sushi rýži dochuťte směsí rýžového octa, cukru a špetky soli.
  2. Z rýže vytvarujte malé koule (velikostí jako vlašský ořech).
  3. Překryjte je tenkým plátkem lososa a lehce uhlaďte do tvaru dýně.
  4. Z listu nori vystřihněte malé trojúhelníky a proužky – vytvoříte tak oči, nos a ústa.
  5. Do horní části zapíchněte kousek okurky nebo jarní cibulky jako stopku.

Tip redakce:Pokud nemáte lososa, můžete použít i tenké plátky uzeného pstruha nebo vegetariánskou variantu – třeba plátky manga nebo mrkve. Výsledek bude stejně efektní!

Halloweenské rolky zdroj: Freepik.com

Halloweenské párkové mumie: rychlá dobrota, která zmizí dřív, než řeknete „Boo!“

Zapomeňte na složité pečení – tyhle veselé párkové mumie zvládnete během pár minut, a přitom vypadají jako z profesionální halloweenské party. Jsou dokonalé k filmovému večeru, dětskému mejdanu i jen tak, když chcete pobavit rodinu a přitom si pochutnat. Křupavé těsto, voňavý párek a trochu fantazie – to je recept na úspěch i úsměv.

Jak na to:

Budete potřebovat:

  • 1 balení listového těsta
  • 6 párků
  • 1 vejce na potření
  • pár kousků černých oliv nebo hořčice (na oči)

Postup:

  1. Troubu předehřejte na 180 °C.
  2. Listové těsto rozválejte a nakrájejte na tenké proužky.
  3. Každý párek obtočte proužky těsta – nechte malý kousek volný, kde budou „oči“.
  4. Potřete rozšlehaným vejcem a pečte asi 15 minut, dokud nejsou mumie zlatavé.
  5. Po vytažení přidejte oči z oliv nebo teček hořčice a nechte krátce vychladnout.

Tip redakce:Podávejte s kečupem nebo pikantní omáčkou jako „krví“ – úspěch je zaručen!

sladké halloweenské prsty zdroj: Freepik.com

Čarodějnické prsty: děsivě dobré sušenky, které zmizí z talíře jako kouzlem

Na pohled trochu strašidelné, na chuť naprosto dokonalé! Tyhle máslové sušenky ve tvaru prstů jsou halloweenský hit, který zvládnete i s dětmi. Mandlový nehet, trochu marmelády a voňavé těsto – dohromady vytváří efekt, který pobaví i vyděsí zároveň.

Jak na to:

Budete potřebovat:

  • 250 g hladké mouky
  • 125 g másla
  • 80 g moučkového cukru
  • 1 vejce
  • 1 lžičku vanilkového cukru
  • celé mandle (na nehty)
  • jahodový nebo malinový džem (na „krev“)

Postup:

  1. Všechny ingredience kromě mandlí a džemu smíchejte a vypracujte hladké těsto.
  2. Vytvarujte malé válečky – prsty – a nožem naznačte klouby.
  3. Na konec každého prstu zatlačte mandli jako nehet.
  4. Pečte na 180 °C asi 10–12 minut, dokud nejsou lehce zlatavé.
  5. Po vytažení potřete džemem místo pod nehtem i konec prstu pro realistický efekt.

Tip redakce: Chcete-li ještě výraznější efekt, přidejte do těsta pár kapek červeného potravinářského barviva – a prsty budou vypadat jako právě z kouzelnické dílny.

Mandarinkové mističky zdroj: Profimedia

Mandarinkové mističky s čokoládovým krémem: roztomilé mini dýně, které zvládnete raz dva

Když se potká podzimní hravost s čokoládovým pokušením, vznikne dezert, který je stejně krásný na pohled jako chutný. Tyhle mandarinkové mističky ve tvaru mini dýní zvládnete připravit doslova během pár minut – a navíc bez pečení! Jsou ideální na halloweenský stůl, dětskou párty nebo jako sladká tečka po večeři.

Jak na to:

Budete potřebovat:

  • 6 větších mandarinek nebo pomerančů
  • 200 g kvalitní hořké čokolády
  • 150 ml smetany ke šlehání
  • 1 lžičku másla
  • volitelně: špetku skořice nebo chilli

Postup:

  1. Mandarinky opatrně rozkrojte nahoře a vyjměte dužinu (můžete ji použít do smoothie).
  2. Do slupek vyřežte malé oči a ústa – jako mini dýně.
  3. Na vodní lázni rozpusťte čokoládu se smetanou a máslem, až vznikne hladký krém.
  4. Nalijte ho do mandarinkových mističek a nechte ztuhnout v lednici alespoň 30 minut.

Tip redakce:Pro efekt můžete krém dozdobit šlehačkou, posypat kakaem nebo vložit malý lístek máty – a máte dezert, který vypadá jako z cukrářského ateliéru, ale zvládne ho i začátečník.

Prstíky z párků zdroj: Profimedia

Krvavé prstíky v rohlíku: strašidelná rychlovka, kterou zvládnete za pár minut

Tahle halloweenská dobrota vypadá možná trochu děsivě, ale chutná skvěle! Z párků a rohlíků snadno vykouzlíte „useknuté prsty“, které se stanou hitem každé strašidelné party. Stačí trocha kečupu, pár zářivých detailů a vaše halloweenské menu získá pořádnou dávku (nejen) červené barvy.

Jak na to:

Budete potřebovat:

  • párky
  • rohlíky nebo bagetky
  • kečup (nebo domácí rajčatovou omáčku)
  • hořčici
  • nůž a trochu fantazie

Postup:

  1. Každý párek lehce nařízněte uprostřed a směrem k okrajům, abyste vytvořili záhyby jako klouby prstu.
  2. Na konci každého párku vykrojte malé „lůžko na nehet“.
  3. Párek vložte do rohlíku nebo bagetky a přelijte kečupem – bude vypadat jako čerstvá krev.
  4. Nakonec do vykrojeného místa přidejte kousek cibule nebo mandle jako nehet.

Tip redakce:Pro ještě větší efekt můžete použít tmavý chléb a pikantní chilli omáčku – vznikne tak halloweenská verze hotdogu pro dospělé.

Halloweeenské woodu sušenky zdroj: Profimedia

Ať už sáhnete po párku, dýni nebo sladké čokoládě, Halloween přeje fantazii. Možností je spousta – od banánových duchů s čokoládovými očky až po marmeládové netopýry z lineckého těsta. Stačí trocha nadsázky, špetka kouzla a chuť tvořit. Protože právě v kuchyni se dá čarovat nejlépe  a to i bez kouzelné hůlky.

