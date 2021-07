Bitcoin spadl pod 30 000 dolarů, stahuje dolů další kryptoměny

Cena bitcoinu výrazně klesla a po měsíci opět spadla pod 30 000 dolarů (přes 654 000 Kč). Jeho pokles pak stáhnul dolů rovněž ostatní kryptoměny.

Trh s nimi za 24 hodin přišel podle serveru CoinMarketCap zhruba o 98 miliard dolarů. Bitcoin, který je nejznámější kryptoměnou, od svého dubnového maxima odepsal už více než polovinu své hodnoty. V pondělí začal klesat po výprodeji akcií na burzách ve Spojených státech.

Krátce po 9 hodině se bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk prodával zhruba za 29 840 dolarů. Za posledních 24 hodin tak vykazoval pokles o 6,3 procenta. Menší kryptoměny jako ethereum či XRP, které často těsně kopírují pohyb bitcoinu, odepisovaly od sedmi do deseti procent.

„Globální trhy zasáhl rozsáhlý výprodej, riziková aktiva obecně oslabují,“ uvedla Annabelle Huang ze společnosti Amber Group, která poskytuje finanční služby pro kryptoměnové trhy. Podle ní se objevují obavy ohledně kvality a síly hospodářského oživení. „V kombinaci s nedávným oslabením bitcoinu to poslalo trh s kryptoměnami dolů,“ dodala.

Web CNN popisuje, že pokles kryptoměny přichází poté, co Wall Street v pondělí tvrdě zasáhla úzkost z dalšího šíření covidu-19 a potenciální hrozby, kterou epidemie představuje pro hospodářské oživení.

Na cenu bitcoinu negativně působí zásahy regulačních úřadů po celém světě. Peking například zasáhl proti tamním těžařům kryptoměn a čínská centrální banka vyzvala finanční instituce, aby přestaly poskytovat služby související s kryptoměnami.

V červnu britský Úřad pro finanční etiku v zemi omezil činnost světově největší kryptoměnové burzy Binance. Varovaly před ní také úřady v Japonsku, Kanadě a Thajsku.

„Obecně jsme svědky toho, že se regulační orgány více zaměřují na kryptoměny a bitcoin,“ shrnul současný trend Vijay Ayyar ze singapurské kryptoměnové burzy Luno.

Podle Ayyara by mohl být pokles bitcoinu pod 30 000 dolarů důležitý. Výprodej podle něj může pokračovat až do rozmezí mezi 22 000 a 24 000 dolarů. Ayyar má také za to, že pak se bitcoin bude patrně obchodovat v určitém rozpětí. „Než se vrátí růst, viděl bych bitcoin ještě nějakou dobu mezi 20 000 až 40 000 dolarů,“ řekl Ayyar.