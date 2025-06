Bílý dům po úniku zprávy o Íránu omezí sdílení utajovaných informací s Kongresem

26. 6. 2025 – 13:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

zdroj: Profimedia

Bílý dům plánuje omezit sdílení zpravodajských informací s Kongresem poté, co do médií uniklo předběžné hodnocení amerických zpravodajských služeb, podle kterého americké údery nezničily klíčové části íránského jaderného programu, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na vysokého představitele administrativy prezidenta Donalda Trumpa.