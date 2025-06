Čína chystá obrat století: Kvůli válce v Íránu oživuje plynovod z Ruska

26. 6. 2025 – 12:37 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Napětí na Blízkém východě nutí Peking jednat. Plynovod Síla Sibiře 2, roky ležící ladem, se znovu dostává na stůl. Čína hledá cestu, jak obejít rizikový Hormuz a ještě víc se napojit na ruskou energetickou infuzi.

Válka na Blízkém východě jako katalyzátor

Ozbrojený střet mezi Izraelem a Íránem má dalekosáhlé dopady – a nejen v samotném regionu. Čína, která z této části světa dováží značnou část plynu a ropy, znovu vytahuje ze šuplíku ambiciózní, ale dlouho uspaný projekt plynovodu z Ruska. Ten by jí mohl pomoci snížit riziko spojené s nestabilními námořními trasami.

Projekt s názvem Síla Sibiře 2 měl být původně spuštěn už dávno, ale ztroskotal na cenových sporech a čínské opatrnosti. Peking se totiž dlouhodobě obává přílišné závislosti na ruských surovinách. Jenže aktuální geopolitika přináší nové priority – a bezpečnost energetických dodávek je jednou z nich.

Hormuzský průliv, kudy proudí téměř třetina světové ropy, je pod hrozbou íránské blokády. A právě tato hrozba je tím, co podle zdrojů deníku The Wall Street Journal přimělo čínské lídry začít znovu jednat s Moskvou.

Putin cítí šanci

Rusko, které po invazi na Ukrajinu ztratilo velkou část evropského trhu, vidí v Číně náhradního kupce číslo jedna. Plynovod z Východní Sibiře až do Číny by mu otevřel dveře k masivnímu exportu a zároveň pomohl financovat pokračující válku na Ukrajině.

Ruská státní média už naplno spojují napětí na Blízkém východě s návratem projektu Síla Sibiře 2. A očekává se, že při zářijové návštěvě prezidenta Vladimira Putina v Číně bude téma plynovodu jedním z hlavních bodů jednání se Si Ťin-pchingem.

Původní plynovod Síla Sibiře byl otevřen v roce 2019, ale jeho pokračování zatím naráželo na slabý zájem čínské strany. Teď se však karty otáčejí.

Překážky zůstávají, ale tlak roste

Peking má zájem nejen o plyn, ale i o větší kontrolu nad celým projektem – včetně vlastnického podílu. A právě to je pro Moskvu citlivé. Podle analytiků však narůstající tlak zvenčí, včetně obchodní války s USA, může obě strany přimět k větší ochotě dělat kompromisy.

Stavba potrubí o délce téměř 3 000 kilometrů by trvala minimálně pět let. Ale už jen dohoda o jeho realizaci by vyslala silný signál: Čína a Rusko prohlubují svou alianci – a to navzdory tomu, že jejich „přátelství bez hranic“ často naráží na realitu tvrdého byznysu.

Plynovod Síla Sibiře 2 tak může být víc než jen trubka pod zemí. Může být symbolem nové energetické osy světa – mimo dosah USA i ropných mocností z Perského zálivu.