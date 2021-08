Biden k atentátům v Kábulu: Evakuace budou pokračovat, viníky donutíme zaplatit

Americký prezident Joe Biden slíbil, že navzdory teroristickému útoku u kábulského letiště, který si podle nové bilance Pentagonu vyžádal 13 mrtvých a 18 zraněných amerických vojáků, budou evakuace ze země pokračovat.

„Zachráníme Američany a dostaneme odtud naše afghánské spojence,“ prohlásil ve čtvrtek před novináři. Potvrdil současně termín 31. srpna, ke kterému má skončit stahování amerických sil z Afghánistánu. I poté se Spojené státy budou snažit dostat ze země Afghánce, kteří pomáhali USA v uplynulých letech. Za svým rozhodnutím ohledně stažení jednotek z Afghánistánu si šéf Bílého domu stojí.

Z Afghánistánu bylo dosud evakuováno více než 100 000 lidí. Až tisícovka Američanů a mnoho dalších Afghánců se stále snaží dostat z Kábulu, připomněla agentura AP.

„Nenecháme se odradit teroristy. Dostaneme všechny Američany ven,“ slíbil Biden. „Dokončíme naši misi a i po stažení vojáků budeme pokračovat v určování prostředků, za jejichž pomoci dokážeme najít jakéhokoli Američana, který se chce dostat z Afghánistánu. Najdeme je a dostaneme je ven,“ dodal podle BBC.

Mluvčí Bílého domu Jen Psaki podle agentury Reuters uvedla, že před stažením amerických sil 31. srpna nebude možné evakuovat každého Afghánce, který si přeje odjet ze země. Řekla také, že neexistuje žádný konečný termín ohledně závazku evakuovat všechny Američany přející si opustit Afghánistán, a to i po stažení amerických vojsk.

Biden oznámil, že nařídil vojenským velitelům podniknout maximum k ochraně sil v Kábulu. USA podle něj neodpustí viníkům a donutí je zaplatit za útok, který si vyžádal životy nejméně 12 amerických vojáků a šesti desítek afghánských civilistů.

Uvedl také, že teroristický útok podle zpravodajských služeb podnikla teroristická organizace Islámský stát (IS) a že není žádný důkaz o nějaké tajné dohodě mezi radikálním hnutím Tálibán, které Afghánistán ovládlo, a IS. „Máme důvod věřit, že víme, kdo to (viníci) jsou, ale ne jistotu,“ řekl.

Novináři se prezidenta dotazovali na zprávu serveru Politico, podle kterého američtí představitelé v Kábulu poskytli jména evakuovaných z Kábulu Tálibánu, aby jim umožnil vstup na letiště, což by ale Afghánce dříve pracující pro Američany vystavilo riziku, že budou zabiti. Biden připustil, že mohlo dojít k případům, kdy USA z bezpečnostních důvodů koordinovaly postup s Tálibánem. „Nemohu vám s jistotou říci, že existoval nějaký seznam jmen,“ dodal.

Kvůli smrti amerických vojáků při dnešních explozích u kábulského letiště zní z řad republikánské opozice výzvy k odstoupení prezidenta Bidena a jeho vlády. „Joe Biden, (viceprezidentka) Kamala Harris, (ministr zahraničí) Antony Blinken, (ministr obrany) Lloyd Austin a (nejvýše postavený americký generál Mark) Milley by měli všichni odstoupit anebo čelit impeachmentu (ústavní žalobě) a odvolání,“ zareagovala senátorka Marsha Blackburn podle serveru Daily Wire na skutečnost, že hodiny po útoku nebyl prezident Biden nikde k zastižení a odmítal se bavit s novináři, zatímco zpackané stahování vojáků z Afghánistánu se dále zhoršilo.

Biden čelí nejvážnější krizi od svého nástupu do Bílého domu a prezident se zdá jakoby paralyzován situací, kterou nepředvídal, zatímco konec afghánské mise se pro něj mění v katastrofický scénář, poznamenala agentura AFP ještě před Bidenovou tiskovou konferencí.

Bidenova vláda je široce obviňována z chaotické a krvavé evakuace, která se vážně rozběhla až po pádu afghánské vlády podporované USA a převzetí moci Tálibánem, připomněla AP. Dodala, že čtvrteční útoky určitě zesílí politický tlak ze všech stran na Bidena, který už byl pod silnou kritikou, že nezačal s evakuací dříve; již v dubnu oznámil, že ukončí válku a že do září budou všechny jednotky staženy.

Vůdce republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy vyzval předsedkyni Nancy Pelosi, aby svolala zasedání kvůli přijetí zákona, který by zakázal stažení USA, dokud nebudou všichni Američané venku z Afghánistánu. Kancelář Nancy Pelosi takové návrhy odmítla jako „prázdné triky“, dodala AP.